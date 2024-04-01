行山｜江美儀號召山友到嶂上做義工搬垃圾　宣揚自己垃圾自己帶走

向來喜歡跑步及行山的女藝人江美儀，昨日（3月31日）叫一班山友上山做義工，到西貢嶂上搬垃圾落山，她希望行山人士可以帶走自己的垃圾，不要將垃圾留在山上。



江美儀昨日在Instagram分享到嶂上搬垃圾的照片，她表示看了節目《一個好人》後才知道嶂上許林士多負責人許毅文，除了會搬汽水啤酒上山售賣，還要將行山人士留下的垃圾搬落山，來回要花4小時。

故此，江美儀昨日「專登叫埋班山友上山做義工，幫手搬垃圾落山」。嶂上位於西貢西郊野公園內，海拔高約300米，為附近一帶行山徑的樞紐，也是麥理浩徑第三段途經之地。由嶂上落山的最方便方法是行嶂上郊遊徑，行2.4公里山路接海下路的馬路，需要行約30分鐘，若果拿着沉重的垃圾，相信要行更長的時間。

江美儀在Instagram多謝隊友「陪我癲」，並呼籲行山人士帶走自己的垃圾，到山腳後才扔到垃圾桶，「其實自己垃圾自己帶落山一啲都唔麻煩，希望大家下次都可以咁做啦」！