行山｜馬鞍山郊野公園植樹日4.14舉行　免費領取樹苗無需預先報名

本年度最後一場郊野公園遠足植樹日在星期日（14日）於馬鞍山郊野公園鹿巢山舉行，活動費用全免，無需預先報名，行山人士可以在早上9時至10半期間到馬鞍山郊野公園燒烤場領取樹苗，再行往鹿巢山的植樹場。郊野公園提醒，今次植樹的行山距離較長，由市區到植樹場來回近10公里，預算4至5小時。



有興趣參與植樹的行山人士，可以在周日早上9時至10時半直接到馬鞍山郊野公園燒烤場領取樹苗。郊野公園在社交網站透露，有2000棵本地樹苗。這次植樹活動費用全免，無需預先報名，額滿即止。

今場遠足植樹日的步行距離比較長，由市區到植樹場來回約近10公里，全程預計要行4至5小時。由馬鞍山市中心沿馬鞍山村路上山，需步行約1.5小時到達馬鞍山郊野公園燒烤場登記處。行山人士可以在登記處領樹苗，沿馬鞍山郊遊徑步行約1公里，然後離開郊遊徑右轉朝鹿巢山方向上山，步行約600米去植樹場，估計這段路要行30分鐘。

郊野公園呼籲行山人士，活動當日請使用公共交通工具，並遵循現場工作人員指示植樹；馬鞍山郊野公園燒烤區旁空地於活動當日早上7點至下午4點暫停開放，請勿在空地內停泊車輛。

這次植樹日在馬鞍山郊野公園舉行。（郊野公園Facebook）