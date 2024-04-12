逾3000人簽名反對環嶼遠足徑修建塑木梯級　帶來負面行山跑山體驗

就部分大嶼山環嶼遠足徑利用環保塑木興建梯級及扶手，郊遊徑石屎化關注小組發起聯署反對，收集到超過3,000個簽名，有關意見亦逾2,000個。小組表示不少意見認為這種塑木梯級帶來負面的行山跑山體驗，他們已經將聯署名單及意見電郵給相關政府部門。



郊遊徑石屎化關注小組的兩位成員曾小強（右）及羅榮輝上月帶記者到欣澳大山的遠足徑實地視察。（顏銘輝攝）

郊遊徑石屎化關注小組3月初發起《反對「塑膠化」環嶼徑聯署信》，至3月22日截止，他們昨日（11日）透過社交網站公布，收集到3,168個簽名，有關意見達2,238個，當中不少意見表示這類由塑木搭建的樓梯會帶來負面的行山或跑山體驗。小組已經將聯署名單和意見電郵予相關政策局和部門，敬請發展局和土拓署了解使用者的需要。

由昂船凹上大山的行山徑，經改善後變成梯級，並加設扶手。（顏銘輝攝）

土木工程拓展署在2020年年中開展了「改善大嶼山郊遊徑連貫性研究」，同年底公布計劃，提出構建全長約100公里的環嶼遠足徑。目前，土拓署改善了環嶼徑中兩段較陡峭及土壤比較鬆散的山徑，第一段是大澳虎山段，其改善工程已於2022年10月完成。另一段是位於大嶼山東北面的山徑，即昂船凹上大山的路段。當局利用由回收塑料及木料加工製成的塑木，透過標準化的梯級改善以上兩段行山徑，並加設扶手。

郊遊徑石屎化關注小組發起聯署，反對政府以這種方式修建遠足徑。（顏銘輝攝）

郊遊徑石屎化關注小組認為這種修路方式既不環保，又不切合行山跑山人士需要，所以發起聯署反對。就部分行山人士反對，發展局在聯署限期的一日、即3月22日在社交網站發表千字文章，進一步解說相關工程。郊遊徑石屎化關注小組昨日也發表長文，回應發展局的觀點。

在山徑入口仍擺放大量環保木。（顏銘輝攝）

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雖然發展局強調塑木在其壽命完結時可被回收，但郊遊徑石屎化關注小組擔憂10年後找不到廠房回收，反問：「既然未能保證塑木能有效回收，又何必自製污染危機？」他們還認為工程過大，違反保護環境的原則，例如扶手柱底座被注入水泥、用作防治水土流失的疏水布亦由塑膠物料所製、植被被移除的範圍亦遠比山徑所需為大。

每條扶手柱下有混凝土地基。（顏銘輝攝）

郊遊徑石屎化關注小組表示手作步道亦能建成安全的山徑，梯級及扶手也不代表一定安全。他們寫道：「香港的百年古道、不少郊遊徑和長途遠足徑路段都是以手作步道的方式維護，亦沒有過多不必要的欄杆等設施，足證手作步道亦可建設一好走兼具安全性的山徑。」

梯級以環保木為外框，再回填現場的泥土。梯級剛建成不久，暫未見水土流失。（顏銘輝攝）

小組在文章中續表示：「局方卻沒考慮山徑兩旁的實際環境，僅根據坡度而建設大量的膠樓梯。由大上托至環嶼徑，土拓署將不少狀況良好的天然山徑破壞並將之樓梯化，實是把市區建設工程強加於大自然，一次又一次地製造環境災難。」