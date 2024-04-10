歐聯｜夏蘭特觸球全隊最少再被指隱形　哥帥賽後一句似暗藏玄機

曼城對皇家馬德里的歐聯八強首回合，為球迷獻上一場3：3的入球大戰。

兩位世界級戰術大師在這場世界波盛宴中握手言和，球迷在過足癮的同時，也沒有忘記一點：艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今場似乎又隱形了。



夏蘭特今場觸球次數不多。（Getty Images）

包括助攻欄在內，今場6個入球中，再次沒有夏蘭特的名字。連同上季歐聯，這名挪威前鋒目前3次面對皇馬都未能取得入球。

今場他由魯迪格（Antonio Rudiger）負責防守，全場只有1次起腳，預期入球（xG）為0.07，20次觸球是曼城正選球員中最少——門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）今場也有51次，比夏蘭特多出1倍半。

夏蘭特今場與魯迪格大鬥法。（Getty Images）

夏蘭特已多次被批評大賽「隱形」，上月尾面對阿仙奴的關鍵大戰中，他同樣未能對「兵工廠」大門造成威脅，被對方一對中堅加比爾馬加希斯（​​Gabriel Magalhaes）及威廉沙列巴（William Saliba）凍結。

查看今季紀錄，若以曼城面對聯賽前六的比賽計算，夏蘭特7戰錄4入球2助攻，表現不算失禮，不過當中有3球都是在對曼聯時攻入，餘下1球是11月對利物浦一役。以他今季聯賽25場19球的入球率來看，面對實力較強的對手時，夏蘭特火力有所遜色是事實。

夏蘭特上月對阿仙奴時，被指表現不佳。（Getty Images）

不過這不全是這名前鋒的責任，哥迪奧拿向來不喜歡用高中鋒作攻擊重心，他執教巴塞時的伊巴謙莫域便是最佳例子，事實上夏蘭特今季英超場均觸球也是22次，跟今場相差不遠。而且強強對碰，對手自然會重點限制夏蘭特這樣的入球機器，今場安察洛堤便很明顯有如此安排。

魯迪格是速度與體格兼備的中堅，即使單對單遇上夏蘭特亦不落下風，但每當夏蘭特走位入楔或在禁區附近埋伏時，能見到皇馬一眾防守球員都會有意向他身邊包抄。

哥迪奧拿賽後談及比賽過程時，稱讚皇馬的防守及反擊非常出色；他在訪問中沒有提及夏蘭特，但有透露半場時跟球員說了什麼：「更冷靜、跑動少一些，用波要更安全，多從禁區外進攻，按我們之前所說的去做。」他似乎早就希望曼城從外圍進攻，並由夏蘭特來吸引防守，他們下半場的兩個入球，都來自禁區外遠射。

哥帥是覺得夏蘭特被限制了，還是因為知道安察洛堤以重兵限制該名中鋒，所以才從禁區外着手，他未有詳細透露，但哥迪奧拿賽後表示，皇馬的逼搶讓他們可靠的控球型球員同樣不時失誤，「我們有計劃，但面對皇馬想整場比賽獲得控制權，那是不可能的」，夏蘭特今場未獲太多機會，某程度與球隊中場經常「斷纜」亦有關。

哥迪奧拿表示，他在中場休息時，有要求球隊更多從禁區外進攻。（Getty Images）

TNT及CBS均撰文表示夏蘭特今場存在感不足，但他們都認為，他在曼城本來就觸球不多，相信這名上季英超及歐聯神射手不會在次回合繼續啞火。曼城今場的部署某程度上亦受中場奇雲迪布尼不適缺陣影響，之後在「藍月亮」主場再戰，皇馬不應預期情況會跟今場一樣。