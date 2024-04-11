歐聯觀察｜巴塞隆拿作客致勝的三點關鍵　沙維絕妙換人時機勝前輩

巴黎聖日耳門（PSG）與巴塞隆拿的歐聯8強首回合決戰，是巴塞系兩位名帥安歷基與沙維的較量，雖然「前輩」安歷基擁主場之利，但先勝一仗的卻是「後輩」沙維。巴塞藉拉芬夏梅開二度，加上基斯坦臣頭槌奠勝，以3：2先拔頭籌，也中止了對方連續27場不敗的走勢。



安歷基與沙維同屬巴塞體系，兩人曾經一同贏得歐聯冠軍。（資料圖片／Getty Images）

沙維球員時代第一座西甲錦標，是跟仍為巴塞陣中主將的安歷基一同奪得的，那是1998/99年球季的事。沙維球員時代最後一座西甲錦標，同樣是跟安歷基一同奪得，那是2014/15年球季，但後者那時已是巴塞的主帥；兩人在這個球季更贏得西班牙盃及歐聯錦標，榮封三冠王。因此，兩人淵源極深，也深悉對方底蘊。

今仗兩軍互有領先，兩位主帥臨場鬥法精妙，但若歸納勝負關鍵，則有以下三點：

巴塞成功壓制麥巴比

PSG主力射手麥巴比（Kylian Mbappé）今季在各項賽事已入了39球，單在歐聯也有6球進帳，上一圈兩對同是來自西甲的皇家蘇斯達便入了3球；可是今仗他連一次中目標的埋門也沒有，是自2021年對曼城以來，首次在歐聯主場賽事錄得這劣績。這名法國國腳今仗4次嘗試盤扭只得1次成功，外加3次越位，發揮絕對是水準以下。

麥巴比今仗零射門命中目標。（路透社）

這要歸功沙維的部署與巴塞防線的執行能力。麥巴比一向多在左路活動，而巴塞扼守右路的則是其國家隊隊友祖利斯古迪（Jules Koundé），古迪十分熟悉麥巴比的踢法，基本上沒有讓麥巴比施展快速過人的本領，而且巴塞右中堅朗奴阿拿奧祖（Ronald Araújo）亦隨時補位，堵塞漏洞。巴塞今仗起用了雙防中法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）與沙治羅拔圖（Sergi Roberto），負責堵截麥巴比內切施射的路線，加上16歲年輕右翼耶馬（Lamine Yamal）也不時協防，因此麥巴比今仗可謂四面楚歌，自然難有表現。

面對國家隊隊友古迪，麥巴比今仗無啖好食。（路透社）

沙維完美換人時機

上半場巴塞憑拉芬夏（Raphinha）的入球以1：0領先，安歷基易邊後果斷換走阿辛斯奧（Marco Asensio），調入巴高拿（Bradley Barcola）出任右翼，將奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）移任左翼，讓麥巴比任中鋒，而兩人亦經常互換位置，此舉令巴塞防線一度迷失，PSG也得以48及51分鐘，由迪比利及域天拿（Vitinha）建功，閃電反超前。

沙維今仗的換人調動同樣奏效。（路透社）

由領先到落後，沙維沒有坐以待斃，而且他的換人時機精準到有點離譜，他於61分鐘換入柏迪（Pedri），加強中場的創造力，而柏迪第一次觸球，即妙傳拉芬夏入楔「窩利」射入扳平。到75分鐘，沙維又換入基斯坦臣（Andreas Christensen）串演防中，加強中場防守及高空優勢，這名丹麥國腳第一次觸球，便接應根度簡（İlkay Gündoğan）的角球頂入成3：2。

柏迪（8號）入替後即獻助攻。（路透社）

PSG門將當拿隆馬連番失誤

兩軍主帥博弈絞盡腦汁，但千算萬算都難算到球員出錯。事實上，雙方主帥臨場調動各擅勝場，最後分出勝負，關鍵在PSG門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）兩番失誤。

PSG所失第1球，當拿隆馬出迎撲出耶馬的傳中，雖阻止了利雲度夫斯基埋門，但皮球卻落在拉芬夏腳下，讓其射入空門，這一球還算有點不幸；球隊所失第3球，這名意大利國腳則責無旁貸，因為根度簡開出的角球非常貼門，而門將一般當皮球飛向小禁區都會出迎。賽後任電視評述員的里奧費迪南及高治，都不約而同責難當拿隆馬沒有出迎打手槌，被基斯坦臣在離門4碼輕鬆頂入。是不是上半場一次出迎失誤，打手槌落空讓利雲度夫斯基幾乎頂入，所以這一球就不敢出迎？答案只有他清楚，而結果卻是斷送了球隊的勝利。