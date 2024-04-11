歐聯8強｜麥巴比遭箝制全場零中目標　巴塞17歲守將封阻獲盛讚

另一場歐聯8強首回合，曼城尖刀艾寧夏蘭特被指大戰「隱形」，同樣被視為新世代球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），帶領巴黎聖日耳門主場鬥巴塞，卻落得相同遭遇，全場3次射門全數不中目標，更被國家隊隊友箝制，而PSG將帥賽後都避談麥巴比的今仗表現。



麥巴比全場無甚表現。（路透社）

即將約滿的麥巴比，近日與巴黎聖日耳門貌合神離，又曾被主帥安歷基貶為後備，不過來到歐聯8強的大戰，首回合仍然正選上陣。

麥巴比的威脅人人皆知，巴塞領隊沙維今仗精心部署，以麥巴比的法國隊隊友祖利斯古迪（Jules Koundé）專責防守，同時限制麥巴比的速度帶來的威脅，而巴塞右中堅朗奴阿拿奧祖（Ronald Araújo）亦隨時補位協防，麥巴比大部分時間在「二打一」的情況下，難有甜頭，加上兩名防守中場堵截麥巴比切入大位的空間，甚至連右翼耶馬都不時回防，麥巴比實在難有空間發揮。

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面對國家隊隊友，麥巴比今仗十分吃力。（路透社）

開賽早段，麥巴比在禁區內腳面抽射，完全偏離目標，加上其後兩次射門被封阻，麥巴比全場3次射門全數不中目標，自2021年對曼城以來，首次在歐聯主場賽事錄得「零中龍」。

PSG主帥安歷基賽後被問及如何評價麥巴比時，他沒有正面回答，「我不會評價個別球員的表現，尤其是在輸波的情況下。」PSG隊長馬昆奴斯同樣避談麥巴比，「（評價球員）這些事情我們已在更衣室內討論，如果他（麥巴比）今晚的射門未能準確，有機會是隊友的傳送在錯誤的時候，但這些討論現時都是無謂的。」

麥巴比全場未有中目標射門。（路透社）

另一方面，年僅17歲的古巴斯（Pau Cubarsí）今仗被巴塞委以重任，以17歲79日之齡，成為歐聯8強史上最年輕的正選上陣球員。此子面對麥巴比同樣不落下風，封走麥巴比其中一次射門外，今仗更錄得3次解圍。

古巴斯在歐聯16強次回合對拿玻里才首度在歐洲賽上陣，當時表現已經眼前一亮，更獲選為該仗最佳球員。根據足球數據網站《Squawka》，古巴斯兩場在歐聯上陣中，至今未有球員可以推過他。巴塞主帥沙維當然大讚這名小將，「他（古巴斯）的水準非同凡響，我已經不知道如何稱讚他。他有對抗性﹑有個性﹑又成熟，就像個經驗老到的球員一樣，他的表現十分出色。」