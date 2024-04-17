五一勞動節假期好去處　啟業主場辦運動嘉年華　網上免費報名

5月1日勞動節假期有什麼好去處？喜歡運動的朋友不妨到「全港青少年3人籃球賽2024決賽暨運動嘉年華」逛一逛，這個活動下午在啟業主場舉行，參加者需要預先報名，費用全免。現場會有芬蘭木柱、圓網球、街頭健身、布袋球、躲避盤、反應燈、普拉提、地壺球等免費運動攤位。



（由公關提供）

《YM Buzzer》運動計劃的重點項目《全港青少年3人籃球賽2024》決賽暨運動嘉年華將於5月1日，假啟業主場舉行，是全港最大型非學界精英制之青少年三人籃球賽。同場更設運動嘉年華，歡迎公眾體驗一系列好玩的新興運動享受運動的樂趣，以運動達致身、心、靈全人發展。

（由公關提供）

想參與嘉年華的人士可以在4月28日前經網上報名，費用全免。活動分為3個時段，每個時段名額有限，參加者請先於以下連結報名，先到先得。

活動詳情：

日期：2024年5月1日（星期三、勞動節公眾假期）

時間：時段一：12:00-14:00（13:00-14:00為頒獎典禮，參與典禮者可獲精美毛巾紀念品乙件*）、時段二：14:00-15:30、時段三：15:30-17:00

^各時段名額有限，參加者請先於以下連結報名，先到先得

地點：啟業主場（九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台）

多個免費攤位：芬蘭木柱、圓網球、街頭健身、布袋球、躲避盤、反應燈、普拉提、地壺球

截止報名日期：2024年4月28日（星期日）

報名表格^：https://forms.gle/Kc7cACh7LHfhMtat5

查詢電話：2642 9108（鍾先生）

*毛巾紀念品數量有限，送完即止。