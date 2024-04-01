康文署游泳池發現糞便嘔吐物統計　元朗區兩泳池最常因此關閉消毒

撰文：威廉神
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當康樂及文化事務署的公眾游泳池發現有糞便及嘔吐物，需要暫時關閉，以便進行清潔消毒，當局會發布相關的新聞公告。統計由2022年1月起至上月底的新聞公告，香港的公眾游泳池至少80次因發現糞便及嘔吐物而暫時關閉，其中51次是嘔吐物，29次是糞便。
大部分因發現糞便及嘔吐物而暫時關閉的游泳池位於新界區，當中次數最多的是屏山天水圍游泳池，兩年多以來22次因此暫時關閉，而元朗游泳池及上水游泳池各有11次。

康文署管理全港共45個公眾游泳池場館，其中9個設於香港島、13個設於九龍、23個設於新界。所有公眾泳池的池水均於開放時間內不停地過濾和消毒，而康文署亦經常密切監察池水的水質，以及定時抽取池水化驗。若游泳池發生突發事故而全面暫停開放，康文署會發布新聞公告。

上水游泳池。（資料圖片）

統計2022年1月1日至2024年3月31日有關游泳池暫時關閉的公告，與發現嘔吐物及糞便有關的至少有80則。其餘暫時關閉的原因有緊急維修、救生員不足等。

在過去的兩年3個月，游泳池至少51次因發現少量嘔吐物而暫時關閉，有29次的原因是發現少量糞便。

東涌游泳池。（資料圖片）

元朗區的泳池最經常暫時關閉，佔據三甲中的兩席。屏山天水圍游泳池12次發現嘔吐物，10次發現糞便，共22次暫時關閉。只計上個月，這個游泳池已3次暫時關閉。

元朗游泳池。（資料圖片/蔡正邦攝）

元朗游泳池及上水游泳池並列次席，同樣7次發現嘔吐物及4次發現糞便。青衣西南游泳池5次發現嘔吐物，3次發現糞便；東涌游泳池5次發現嘔吐物，2次發現糞便。屯門西北游泳池發現嘔吐物及糞便各兩次，其中發現糞便的兩次都在上個月。

屯門西北游泳池。（資料圖片/王譯揚攝）

大部分因發現糞便及嘔吐物而暫時關閉的游泳池位於新界區，位於九龍及港島區的有摩士公園、港島東及大角咀。

翻查每份公告，通常因發現糞便及嘔吐物而暫時關閉的游泳池，需要數小時清潔消毒。若果泳池在晚間發現糞便及嘔吐物，通常要到翌日早上重開。

在每份公告，康文署都會呼籲泳客顧己及人，合力保持泳池清潔衞生，落水前不要吃得過飽，有需要應先使用洗手間。

北區粉嶺游泳池。（資料圖片）
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