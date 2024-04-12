中環英雄聯盟T1戰隊巨型壁畫登場　與Faker+電競王座打卡

各位電競迷，不要錯過跟Faker壁畫打卡的機會！

滙豐與香港藝術家皮忠合作，在中環荷李活道繪製英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）韓國電競戰隊T1的壁畫，畫作有齊T1全部5名選手，包括傳奇Faker（李相赫）。壁畫耗時近一星期繪製，由即日起開放予市民打卡，直至5月31日。



壁畫位於中環荷李活道74號，即PMQ正門對出，展期由即日至5月31日。壁畫齊集T1的5名選手，除Faker外，還有世界賽MVP上路選手Zeus（崔祐齊）、打野選手Oner（文炫竣）、下路選手Gumayusi（李珉炯）和輔助選手Keria（柳岷析）。除了可以跟T1選手打卡，現場還設有另一幅「電競王座」互動牆，讓市民一嘗「坐上」寶座，感受成為Legend的滋味！

滙豐One x LoL世界級電競隊T1 巨型互動壁畫由4月1日繪畫至6日，耗時接近一星期。壁畫繪畫期間，已吸引為數不少的市民圍觀。

負責這個項目的藝術家皮忠說：「這次的壁畫繪製充滿挑戰性，特別是要以漫畫手法將T1隊員畫得神似，便需要做大量資料搜集，以了解不同隊員的臉部輪廓特徵，才能捕捉T1 隊員的神髓。而且戶外壁畫非常受天氣影響，因此需要趕在下雨天前趕工完成。然而，當我們看到壁畫面世後，所有的辛勞都變得物有所值。我們很榮幸能與滙豐合作，將LoL世界級電競隊T1 的傳奇故事融入中環的街頭藝術，同時傳達T1的熱血及永不言敗的精神。」

韓國電競隊T1與滙豐One合作推廣理財服務，他們會在9月訪港。只要成為滙豐One客戶並登記參加抽獎，即有機會贏走「滙豐One x T1 《League of One》Party」的獨家免費門票與T1 親身見面。現有客戶若完成指定任務並完成登記，亦可參加抽獎。