旺角露營戶外用品店推介｜記者最愛逛的12間山店　買睡袋營具必去

踏入秋冬季節，又多長假期，聖誕、元旦及農曆新年都是港人行山露營的旺季。朋友約露營，想臨急臨忙買營帳、睡墊、睡袋、爐具、套鍋，通常都會去旺角，因為旺角是其中一個行山露營戶外用品店的集中地。

在旺角有什麼值得一逛的露營戶外用品店？記者每隔一排都喜歡去旺角逛逛，看看山店市道，以下分享幾間常去的店舖，予大家參考。以下的店舖排序按地址由北至南，方便大家由太子行到油麻地。



豪華體育用品

地址：旺角通菜街152號2樓全層（太子港鐵站B2出口）

營業時間：星期一至日10:30am - 8:00pm（公眾假期休息）

電話：2392 1015

Whatsapp：5112 8118

豪華體育在2008年創立，屹立旺角15年，位於通菜街的根上舖。豪華體育是一間綜合體育用品，除出售行山露營產品外，還有水上運動用品及健身器材。豪華體育的位置較近太子及旺角東站，屬於旺角山店集中地的外圍。

了解豪華體育店主阿豪的故事：從打工到自立門戶 結束尖沙咀店專注旺角店

毅成戶外用品旺角門市

地址：旺角彌敦道687-689號嘉禾大廈4樓全層【樓下大閘密碼：5630】（旺角港鐵站C1出口）

營業時間：每天早上11時30分至晚上9時正

電話：2390 0072/2390 0980

毅成是本地著名的戶外用品連鎖店，在2001年創立，現於銅鑼灣及元朗都有門市。以前毅成旺角店在東方大廈佔兩層樓，如今已經搬到嘉禾大廈，面積有三千多呎，較近旺角站C1出口。毅成出售攀山用品為主，包括行山、露營、攀石的裝備，另外還有水上活動用品。

Decathlon旺角門市

地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫全層（旺角港鐵站E1出口）

營業時間：每日10:30 - 10:30pm

電話：5993 3727

Decathlon位於雅蘭中心地庫，旺角站E1出口一出轉右就到。Decathlon最大的特點就是便宜，如果是首次露營又不打算長期玩這項活動，可以先到Decathlon買些便宜的產品，感受一下露營。Decathlon在2017年登陸港，首間分店就是旺角這一間，佔地約2萬呎，出售各項體育用品。

BACKPACKER 登山露營裝備店

地址：旺角彌敦道625號雅蘭中心辦公樓二期3樓（旺角港鐵站E2出口）

營業時間：每日11:00am - 10:00pm

電話/ Whatsapp：6675 7254

通行逛完Decathlon，都會去看一看BACKPACKER。轉入山東街的雅蘭二期入口，搭升降機到3樓，就是佔地6000呎的BACKPACKER。他們主力出售行山、越野跑及露營用品，店內有很多款式的露營椅、露營枱。

THE OVERLANDER @ CAMPER’S VILLAGE

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心12樓1206-1207室（旺角港鐵站E2出口）

營業時間：每日11:30am - 9:00pm

電話：3618 4423

The Overlander旺角BASE CAMP店

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心12樓12-23室（旺角港鐵站E2出口）

營業時間：每日11:30am - 9:00pm

電話：2117 1810

行完BACKPACKER，橫過彌敦道再行前一點，便到荷李活商業中心。電梯大堂兩邊的升降機都可以上到The Overlander所在的12樓。The Overlander是本地知名的野外用品連鎖店，在沙田、銅鑼灣、荃灣、將軍澳等都有分店，但如果要揀一間分店行，一定行旺角這間總店，佔地近8000呎。總店旁還有一間CAMPER’S VILLAGE，專售露營用品。

沙木尼登山用品Chamonix Alpine Equipment（旺角港鐵站E2出口/油麻地港鐵站A2出口）

地址：旺角西洋菜南街1A號百寶利商業中心2樓

營業時間：每日12:00pm - 9:30pm

電話：2388 3626/ 2384 8190

離開The Overlander，轉入西洋菜南街，行前一點就到沙木尼登山用品。不用搭升降機，從地舖搭扶手電梯就上到去。沙木尼是本地攀山裝備的老字號，由攀山家鍾建民創立，有超過30年歷史。舊店在德發大廈1樓，貨品超多，但有點亂，至2021年搬到現址百寶利商業中心約6000呎的舖位，比舊店更寬敞及舒適。沙木尼會有一些其他店舖少見的商品，以山鞋為例，有聞名的「澗王之王」，還有越野跑鞋品牌La Sportiva。

YOLO Camping Goods 露營生活道具

地址：旺角廣華街48號廣發商業中心18樓1806室（油麻地港鐵站A2出口）

營業時間：星期二至六 2:00pm – 8:00pm

WhatsApp：6599 6553

行完那些連鎖店及老字號大舖，可以去看一看小店。廣華街離西洋菜街有點遠，離山店集中區域略有距離，所以記者較少去。這間樓上舖專售露營產品，包括睡袋、營帳及爐具，還有一些型格的戶外衣物。

Funshop Outdoor 露營戶外用品店

地址：旺角登打士街56號家樂坊14樓1401-1404室（油麻地港鐵站A2出口）

營業時間：每日12:00pm - 9:00pm

電話：2789 2800

家樂坊是必去的商廈，因為入面有幾間露營用品店，但有時繁忙時間家樂坊的升降機會排長龍。Funshop Outdoor在2017年成立，由最初不足600呎的小舖到現在搬到3800呎的家樂坊門市。

永高行Supreme Co.

地址：旺角登打士街56號家樂坊18樓1802室（油麻地港鐵站A2出口）

營業時間：星期一至六12:00pm - 8:00pm（星期日及公眾假期休息）

電話：2396 6887

永高行是老字號，1987年創立，最初是一間小型求生用品店，後來成為進口商、批發商及零售商。露營戶外用品外，他們推廣安全射擊運動，有射擊裝備發售。

永高行（店舖網站）

英昌皮具公司（露營用品）

地址：旺角登打士街56號家樂坊19樓1904室（油麻地港鐵站A2出口）

營業時間：星期一至六11:00am - 8:00pm；星期日休息；公眾假期11:00am- 6:00pm

電話：2385 1255

另一間位於家樂坊上的露營用品老字號，英昌皮具也值得去逛逛。

英昌皮具公司（店舖網站）

RE:ECHO專業戶外旅遊裝備店油麻地門市

地址：九龍油麻地碧街50-56號1樓全層（油麻地港鐵站A2出口）

營業時間：每日11:30am - 9:00pm

電話：2385 1822

WhatsApp：6705 7928

RE:ECHO是本地戶外用品連鎖店，在灣仔及元朗都有分店。RE:ECHO創辦人Angus本身做外國品牌代工生產，後來自立門戶，創立品牌，並開設零售點。RE:ECHO的露營裝備可能不算太繁多，但自家品牌的睡袋相當出名，還有Osprey的大背囊出售。RE:ECHO這間油麻地分店就在地鐵站出口旁，行上樓梯就到，位置方便。