大角咀海輝道公園開放　設緩跑徑近港鐵站　融合奧運元素方便打卡

海輝道公園今日（10日）起開放予公眾使用，其位置鄰近港鐵奧運站，公園的設計概念亦融合奧運會元素。



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海輝道公園佔地約9,500平方米，由大角咀海輝道花園及海輝道休憩用地合併而成。海輝道公園提供一系列康體設施，包括觀景平台、緩跑徑、設有智能健體設施的健身園地和適合不同年齡兒童的多元共融兒童遊樂場等設施。

這個公園鄰近港鐵奧運站，可由奧運站A出口步行約5分鐘前往。公園的設計概念融合了奧林匹克運動會元素，適逢巴黎奧運即將舉行，市民可以到公園打卡。在公園遊樂場的地面上，印有點燃聖火的圖案；公園中，有涼亭融合游泳池的概念設計，涼亭天花有泳手比賽的圖案。