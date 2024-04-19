歐協聯｜馬天尼斯「兩黃冇紅」再撲十二碼　球證熟讀球例冇畀紅牌

阿士東維拉周四（18日）晚在歐協聯八強與里爾戰至互射十二碼，阿根廷門將達米安馬天尼斯在互射十二碼階段領了今場個人第二面黃牌，但球證沒有向他出示紅牌，讓他繼續把關，最終助維拉晉級。

兩黃不是變一紅嗎？難道球證忘記了馬天尼斯在法定時間內領過黃牌？原來球證不但沒有犯錯，而且是心水清，原來球例寫明，法定時間及加時的黃牌不會被帶至互射十二碼階段。



維拉次回合作客里爾輸1：2，兩回合計兩隊踢成3：3，最後要以互射十二碼決定晉級。在第一輪，維拉的泰利文斯先射入，跟住維拉門將馬天尼斯救出賓達納（Nabil Bentaleb）的一球。在奧尼屈堅斯主射第二輪前，馬天尼斯涉挑釁主場球迷，犯不君子行為，被斯洛伐克球證古斯尼克（Ivan Kružliak）出示黃牌警告。

【馬天尼斯被罰今場第二面黃牌過程】

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這是馬天尼斯在今場比賽的第二面黃牌，他在上半場的39分鐘因拖延時間領了一面黃牌。兩黃變一紅，馬天尼斯豈不是被逐？然而，球證古斯尼克向馬天尼斯出示黃牌後，並沒有掏出紅牌，難道他忘記了？

馬天尼斯留在場上繼續把關，並在第五輪撲出班捷文安達（Benjamin André）的十二碼致勝，幫助維拉以4：3擊敗里爾，晉身歐協聯四強，將會跟奧林比亞高斯爭入決賽。

馬天尼斯「兩黃冇紅」引起議論，各大英國傳媒紛紛翻查球例，發文澄清，原來球證沒有判錯。

根據香港足總提供的《國際足協球例23/24》第10章第3節：「在比賽時被紅牌驅逐離場的球員不可參與點球；而在比賽中的口頭警告以及黃牌警告之紀錄不會被帶至點球（射點球決勝）。」

在互射十二碼階段，球例續指：「裁判員可向球員、後備球員、已被換出球員或球隊職員作黃牌警告或紅牌驅逐離場。」

馬天尼斯申冤，他認為自己根本沒有犯規，沒有挑釁球迷，不應被罰黃牌。（路透社）

馬天尼斯賽後抱怨，他認為球證給他的兩面黃牌也不合理，他說：「外界對我的印象總是喜歡浪費時間，但其實對方門將都有做同樣事情。踢了半個鐘後，我被罰黃牌，當時我們正落後（0：1），我不知球證為何這樣看待我。」

對於互射十二碼時再被罰黃牌，馬天尼斯解釋：「在十二碼點沒有波，我只是想向球僮要波，之後我就被罰黃牌。我都不明白球例。」

今場里爾的主場球迷重點「招呼」馬天尼斯，這位在2022年世界盃決賽助阿根廷擊敗法國贏得冠軍的功臣說：「互射十二碼？你知不知球迷這樣做鼓舞了我？當他們在我背後扔東西的時候……我整個人生，其實總是面對這種事。不過，我一次又一次站起來，它只會給我動力。」

維拉主帥艾馬利賽後大讚馬天尼斯救了兩球十二碼，並相信他能夠處理好球迷的壓力。他說：「你們（傳媒）之前一日都問我，他會在法國受到怎樣的待遇，你們在整場比賽都見得到。他非常有經驗，盡力控制情緒，但球迷不斷向他施壓。我相信他的，他足夠成熟。他總是能夠控制自己。」