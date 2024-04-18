歐聯球評｜完美解答如何限制夏蘭特　皇馬幸運晉級中窺見策略

面對「歐戰之王」安察諾堤，曼城名帥哥迪奧拿與他麾下的神鋒夏蘭特還是上了一課；當然，皇家馬德里在這場歐聯8強僅憑互射12碼才淘汰曼城晉級，是帶點幸運成分，但在如何限制夏蘭特這課題，安帥卻交出完美的答案——要封住夏蘭特，先要封住奇雲迪布尼。



夏蘭特今仗繼續被凍結。（路透社）

夏蘭特的特點是步大力雄，本身身高腳長，且騰空力驚人，經常射入一些高難度的入球；不過，這要多得迪布尼能交出一些能完全開發其進攻領域的傳球。意思是，迪布尼不時會傳出一些一般守將鞭長莫及，世間只得夏蘭特可以觸及的傳球。這也是夏蘭特為何特別難防住的原因。

而且，夏蘭特不是美斯、麥巴比，可以單槍匹馬以一己之力埋門；他雖然身型高大，但也不是羅拔利雲度夫斯基或基奧特那種柱躉中鋒，可以成為禁區邊沿的橋頭堡。他的射術還好，但其他各種技術相對粗糙，例如如何背對中堅，爭取有利位置，或是像法明奴那樣回到中場策應等。因此，哥迪奧拿對他的指令是，毋須參予球隊的組織，專心尋覓埋門機會就好，這在上季特別奏效，一來其他隊伍未研究透徹其能力，二來迪布尼也狀態十足。

如何限制夏蘭特，安察洛堤兩戰交出完美答案。（Getty Images）

安察諾堤深明這個道理，因此除了派出魯迪格貼身緊纏夏蘭特外，更重要是封鎖迪布尼的傳球路線。卡馬雲加、卻奧斯、華維迪，甚至攻中比寧咸，很有紀律地保護禁區頂，令迪布尼很多時要到邊路尋求突破空間，這時幾名皇馬中場會聯同閘位球員以接近完美的「遮線」，令迪布尼難有空間去傳中，就算勉強傳出，但皇馬禁區內的佈防亦接近滴水不漏，因此，迪布尼今場傳中多達21次，卻只得3次成功，傳中成功率僅得14%，明顯無法發揮平日的水準。

其他曼城球員的傳送難跟迪布尼相提並論，因此，雖然夏蘭特今仗的走動、積極性已比首回合好得多，但5次起腳得1次中目標，預期入球率（xG）只得0.68，也明顯未能發揮應有水準。

奇雲迪布尼今仗攻入扳平一球，惜未能帶領曼城晉級。（路透社）

當然，不是認同早前堅尼諷刺夏蘭特的水平只是個英乙前鋒，但哥迪奧拿如何繼續「開發」夏蘭特的潛能，卻是重大課題。如果相比昔日的阿古路、或是次一級的捷西斯等，夏蘭特在入球能力或有一併之力，但協助球隊組織上，表現卻未算一流；但曼城若要進上下一台階，夏蘭特的蛻變不可或缺。