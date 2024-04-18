歐聯｜第三門將兩撲十二碼　成皇馬晉級英雄：生涯首次踢這樣比賽

皇家馬德里在互射十二碼階段以4：3擊敗曼城，晉級歐聯四強，門將盧連（Andriy Lunin）功不可沒。今仗他錄8次撲救，最後更化解貝拿度施華及高華錫的十二碼。

不過盧連其實只是皇馬的第三門將，為球會效力這6年間，先後被外借至3間球會，「今次是我職業生涯第一次踢這樣的比賽」。



盧連今場成為皇馬贏波英雄。（路透社）

今場曼城在場面上雖然佔據優勢，但皇馬在12分鐘先由洛迪高（Rodrygo）打開紀錄，圍攻之下，「藍月亮」至76分鐘才由奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）射入追和。

然而曼城其實全場射門多達33次，當中有9次攻門命中，他們的xG（預期入球）為2.66。將這場比賽拖入加時，再在互射十二碼中救出貝拿度施華(Bernardo Silva）及高華錫（Mateo Kovacic）的射門，助球隊晉級，盧連應記一個大功。

盧連今場有8次撲救，讓曼城即使佔據優勢，也只攻入1球。（路透社）

這名25歲的烏克蘭門將，賽後亦被足球評分網站Sofascore給予全場最高的9.7分：「有些比賽你必須忍受，也要克服挑戰，你的球隊不可能總是球場上最好那一隊，永遠控球在腳，今晚正是如此。」

他笑稱這場比賽讓其筋疲力盡：「這對我來說是一次很好的經歷，我職業生涯第一次踢這樣的比賽：120分鐘、互射十二碼、還有壓力與責任。很難解釋這種感覺；今場比賽的最佳球員應是全隊，他們十分努力。」

盧連2018年加盟皇馬，但出場機會寥寥，最初兩個球季分別被借到雷加利斯、華拉度列及奧維多，之後回歸皇馬也未獲重用，2020/21球季僅上陣過1場盃賽。至今季正選門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）重傷收咧，這名球隊第三門將終獲上位機會，各項賽事已出戰27場。

盧連此前一直不獲皇馬重用，今仗賽後感嘆努力終有回報。（Getty Images）

今屆歐聯十六強首回合，面對RB萊比錫時，他錄9次撲救零封對手，助皇馬以1：0取勝；此戰再用雙手帶領球隊晉級，他感嘆努力得到回報：「很高興能幫助到皇馬，我也想感謝這支球隊（對我）的支持。」

談到貝拿度施華在互射十二碼時，射中間被他救到，盧連表示那要歸功於事前跟教練團隊制定的方針，也稱該次只是「幸運」：「我需要冒險地選擇其中一次（站在中間），幸運地結果很順利。」

貝拿度施華射中間被化解，是今場比賽焦點之一。（Getty Images）

不過曼城主帥哥迪奧拿則不認為這場比賽有運氣成份：「告魯夫（Johan Cruyff）說過運氣並不存在，我同意他的說法。以這樣的方式落敗令人失落，但我們已做盡一切，對此我們沒有遺憾。」

哥帥祝賀皇馬晉級，同時認為球隊應該要在十二碼大戰前便取勝，「你希望創造更多機會，減少失球，因為這能讓你取勝，但我們沒能將機會轉為入球」。

被問及是否驚訝於皇馬採取守勢時，他表示不作評價，因為過往也遇過很多低位防守的球隊，「我們踢得很好，只是沒有取勝，我也要發自內心地感謝我的球員，因為他們的比賽方式（很美妙）」。