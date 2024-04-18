歐聯｜阿仙奴再次不敵拜仁出局　兵工廠名宿賽後揭示關鍵原因

自2009/10球季後首次晉身歐聯八強，遺憾的是，阿仙奴未能再進一步。

八強次回合，阿仙奴以0：1不敵拜仁慕尼黑，再次倒在這支德甲班霸面前，領隊阿迪達（Mikel Arteta）坦言更衣室上下都十分失落，「我找不到適合的話語來激勵他們」。



拜仁一向是阿仙奴剋星，近四次在淘汰賽相遇，「兵工廠」都不敵對手，今次他們將此紀錄再度延續。阿仙奴正選陣容的平均年齡只有25.8歲，比拜仁年輕接近3歲。青春是這隊兵工廠的特點，他們迅速、有拼勁，但缺點是經驗不足，心態有時候不夠成熟。

阿仙奴再次被拜仁淘汰。（Getty Images）

阿迪達稱讚球隊首回合將比賽追至2：2平手，稱為他們感到驕傲，但對今仗賽果感到悲傷及失望：「今場我們以小比數落敗，球隊沒有很好地保護禁區，最終我們竭盡全力去嘗試，仍未能取得入球將比數扳平。」

他又表示球員在更衣室內十分難過：「我找不到適合的話語來激勵他們，這種痛苦就在那裏，它不會就此消失，特別是今晚。」

阿迪達表示球員落敗後，在更衣室十分難過。（Getty Images）

今場比賽拜仁佔據上風，雖然控球率為51：49，雙方看似平分秋色，但在預期入球（xG）、射門次數及入球機會上，拜仁都明顯佔優。阿迪達坦承球隊經驗不足：「我們已7年沒踢過歐聯，也已經14年沒到達過八強，這便是原因。」

拜仁主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後亦認為阿仙奴缺乏歐聯淘汰賽經驗，但稱讚對手是一支精英級球隊；兵工廠名宿基昂（Martin Keown）亦指出這方面的問題，他認為阿仙奴下半場表現令人失望，因為他們踢得過於謹慎。

他特別提到，進攻核心布卡約沙卡（Bukayo Saka）在比賽末段的一次罰球中選擇短傳，而不是斬入禁區或攻門：「這令我非常失望，那是一次能真正考驗門將的機會，但他出於某種原因選擇短傳。」

布卡約沙卡今場表現平平。（Getty Images）

基昂認為阿仙奴球員踢得過於謹慎：「你會更希望看到皮球進入禁區，他們缺乏大賽經驗，不知道在關鍵時刻該做什麼。他們沒有真正為對手帶來壓迫感，沒有在第二回合威脅到拜仁，這令人非常失望。正如奧雲所說，拜仁比阿仙奴更有決心，踢得更直接，也造成更多的威脅，看看（阿仙奴）最後的攻勢，不正能總結這場比賽嗎？」

或許因早前受傷影響，沙卡今場表現確實不佳，全場42次觸球，沒有1次關鍵傳送，3次嘗試過人全部失敗，賽後評分也是6名阿仙奴中前場球員中最低。

歐聯出局，阿仙奴的捧盃希望只剩下英超，阿迪達賽後表示，保證球隊明天便會完全專注於周日（21日）深夜對狼隊的比賽：「所有職員及教練，都與球員關係很好，我每一天都感激自己能擔任他們的教練。他們所需要的，是我們在其身旁給予支持及愛。我們仍在爭奪英超冠軍，我真的非常想要這項錦標，我們現在必須證明能夠扭轉現在這個局面。」