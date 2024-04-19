歐聯改制｜意甲穩奪額外一席　英超5隊踢歐聯機會微+剖析排名形勢

下屆歐聯改制，今季歐洲足協系數排名最高的兩個聯賽，可以獲得額外多一個歐聯參賽資格。意甲表現卓越，經過本周的比賽後，已鎖定系數排名前二，至於另一個席位則由德甲及英超之爭。隨4支英超球隊在歐聯及歐霸出局，只有阿士東維拉入到歐協聯準決賽，而德甲則有3隊入歐洲賽四強，如今德甲的系數排名已在英超之上，極大機會獲得多一個下屆歐聯席位。



背景

下屆歐聯改制，會有兩個額外參額資格給予今季歐洲足協系數排名頭兩位的聯賽。舉例說，英超本身有4個歐聯席位，若果今季英超球隊整體在歐洲賽表現好，成為兩個歐洲足協系數排名最高的聯賽之一，便可獲多一個歐聯席位，令到聯賽排名第五位的球隊都可以踢下屆歐聯。

目前歐洲足協聯賽系數排名（按平均分排名；只列前4位）

【1】意甲（未出局：3/總參賽：7） 總分：136 平均分：19.428

【2】德甲（未出局：3/總參賽：7） 總分：125.5 平均分：17.928

【3】英超（未出局：1/總參賽：8） 總分：139 平均分：17.375

【4】法甲（未出局：2/總參賽：6） 總分：96.5 平均分：16.083

意甲已穩佔系數前兩名

就算阿士東維拉贏得歐協聯冠軍，或者巴黎聖日耳門及馬賽奪得兩冠軍，英超及法甲的系數積分也無法超越意甲，意甲已經穩坐前兩名，肯定得到多一個下屆歐聯席位。換言之，今季排意甲第五名的球隊亦能參加下屆歐聯。

德英法爭一席 德甲明顯佔優

在周四的歐霸八強，德甲的利華古遜次回合和波出線，和波及出線各得1分，聯賽總分由123.5加至125.5，平均分為17.928，居系數排名次席。

英超的利物浦在歐霸八強次回合贏波出局得2分，韋斯咸和波出局得1分，維拉在歐協聯的八強輸波出線得1分，英超的聯賽總分多4分，由135加至139，平均分為17.375，排第三位。

法甲代表馬賽在歐霸八強次回合贏波出線得3分，里爾在歐協聯贏波出局得2分，法甲的總分加5分至96.5，平均分為16.083，排第四名。

目前，德甲在系數排名佔優勢，一來平均分較高，二來他們仍未出局的球隊較多，搶分機會大。

英超要怎樣才能後來居上？

英超處於劣勢，平均分落後，仍未出局球隊少，只得一隊維拉，而且英超今屆有8隊參加歐洲賽，平均分要以總分要除8，相比之下德甲只需要除7而法甲只要除6。故此，想英超反先，首要寄望維拉爭氣，在餘下3場歐協聯全勝贏冠軍。

不過，只要德甲在總分上拿多4分，英超便無望。總分上拿多4分代表是兩場勝仗，或者一場勝仗加兩場和波，又或者4場和波。換言之，只要多蒙特、拜仁慕尼黑（歐聯）或利華古遜（歐霸）在餘下歐洲賽贏多兩場，英超就肯定無緣系數排名前兩位。

德甲的優勢極大，除非3隊齊齊在四強崩潰出局，英超其實只餘數字上的可能。

此外，由於巴黎聖日耳門及馬賽分別在歐聯及歐霸爭冠，而且法甲的總分只需要除6，所以法甲的排名最後還有機會超越英超。

下屆有沒有可能出現6隊意甲踢歐聯？

有。目前意甲已有5席歐聯資格，屬於聯賽排名前五位的球隊。若果目前排意甲的第六位的阿特蘭大贏得歐霸冠軍，同時他們繼續未能打入聯賽前五名，意甲下季便會有6隊踢歐聯。

下屆有沒有可能出現6隊德甲踢歐聯？

有。假設德甲穩入聯賽系數排名前兩名，就會獲得5個歐聯席位。據英國《天空體育》分析，若果多蒙特最終排聯賽第五名，同時贏得歐聯冠軍，他們便會憑衛冕身分參加下屆歐聯，從系數排名前二獲得的歐聯席位，就會給予德甲第六名的球隊，目前排第六位的是法蘭克福。

下屆有沒有可能出現6隊英超踢歐聯？

沒有。就算英超奇蹟地在系數排名超前德甲，獲得第5個歐聯席位，但由於所有英超球隊已經在歐霸出局，沒有英超球隊可憑歐霸冠軍的途徑入圍下屆歐聯，所以英超不可能有6隊踢下屆歐聯。