U23亞洲盃｜國足連敗無緣奧運　門將再串演前鋒　韓媒：非常荒唐

曼聯今季戰績飄忽，但主帥坦赫格在賽後記者會的表現相當「穩定」，老是站在不敗之地，國足U23主教練成耀東似乎效法了坦帥。國足在U23亞洲盃兩球不敵韓國，小組兩連敗，兼提早無緣巴黎奧運，這名國足教練直言球隊「沒有輸」。



與日本、韓國、阿聯酋同列U23亞洲盃B組的國足，首戰在多打一人下仍未能擊敗日本，要出線今仗對韓國不容有失。韓國防線出錯，惟中國隊未能把握，其後韓國憑李泳俊上、下半場各建一功，國足以兩球淨負對手，兩戰兩敗。日本隨後兩球擊敗阿聯酋，中國隊篤定出局。

今屆U23亞洲盃同樣是巴黎奧運資格賽，前3名球隊將取得入場券，而殿軍球隊則獲得附加賽席位。國足小組賽出局，同時提早緣盡巴黎奧運。

中國U23足球隊不敵韓國後，無緣晉級。（微博圖片）

縱然落敗，中國隊U23主教練成耀東依然對麾下的表現予以肯定，球隊整體發揮不俗，只是韓國是「亞洲強隊」，把握力及經驗上佔優，「足球有時不能單以數字衡量，韓國是強隊，就算我們有更多機會卻未能把握，正是兩軍之間的實力差距，或許我們在第3、第4場賽事就把握到，畢竟我們球員在這種高水平賽事的經驗較少，有這種表現已經不錯。」

中國隊提早出局，或許只是外界悲觀，成耀東在敗仗中依然找到好處，「日本、韓國是亞洲勁旅，尤其是青年軍是世界級，今仗對球隊成長有莫大幫助。我們球員對日、韓時，在精神層面上沒有輸，表現十分出色。」

中國U23主教練成耀東賽後依然力撐球隊。（微博圖片）

後備門將再串演前鋒 韓媒：非常荒唐

後備門將于金永上仗入替，客串擔任前鋒攻堅，今仗對韓國亦以場外球員身份登場。成耀東指這是絕境下的戰術之一，「他（于金永）小時候曾經踢過前鋒，他在訓練時頭槌有不錯的表現，加上在沒有更好的辦法下，這是最後關頭使出的戰術。」

于金永的登場引起網民及日媒的熱議，韓國傳媒如此評價國足的出奇戰術：「利用高大的門將作前鋒，非常荒唐，結果是巨大的失敗」、「金于永是門將，速度慢，起不了任何作用，是中國足球一場崩潰的鬧劇。」

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