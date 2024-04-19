世界盃外圍賽︱港足初選43人本地集訓　英甲保頓小將成新面孔

香港足球代表隊為備戰6月6日主場對伊朗、6月11日作客土庫曼的世界盃亞洲區外圍賽，將於5月28至31日展開本地集訓，主教練安達臣為此初選43名球員。



這次初選包括5名中超兵梁諾恆、茹子楠、安永佳、周緣德、孫銘謙與一眾亞洲盃主力，也徵召了不少「邊緣港腳」，如劉智樂、林樂勤、鄭展龍、顏卓彬等。

大軍名單中也有眾多小將，如港會的周子謙、東方翼鋒馬希偉、吳宇曦、從傑志外借南區的趙聡悟，而最令人驚喜的，是現效力英甲球會保頓U18梯隊的杜俊暉（Anthony Pinto）同樣入圍。

效力英甲保頓U18的杜俊暉。（IG@anthonypintz）

杜俊暉曾獲香港U18徵召至本地集訓。（IG@anthonypintz）

現年18歲的杜俊暉據指曾代表保頓U18於英格蘭青年足總盃上陣，他主要司職右閘，其母為香港人。翻查資料，香港18歲以下代表隊去年12月曾舉行本地集訓，當時杜俊暉已獲召，成為29人名單中的一員。

港隊預計會於5月28日至31日在本地集訓，待6月1日足總盃決賽後決選，於6月3至5日再訓練備戰世界盃外圍賽。港隊現時在外圍賽分組賽錄得1和3負，已宣告提早出局。

港足5月底本地集訓初選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）、保羅（傑志）



後衛：杜俊暉（保頓）、李毅凱、杜度、徐宏傑、余煒廉（理文）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、費蘭度、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、周子謙（港會）、梁諾恆（浙江隊）



中場：林衍廷（標準流浪）、馬希偉、余在言（東方）、鄭展龍、陳俊樂（傑志）、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）、趙聡悟（冠忠南區）、顏卓彬（深水埗）



前鋒：劉智樂（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、吳宇曦、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）

