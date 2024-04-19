歐聯歐霸歐協聯四強全部誕生　即睇所有對碰　維拉成為英超獨苗

歐聯、歐霸及歐協聯的四強全部誕生，英超球隊幾乎全軍覆沒，僅有阿士東維拉以互射十碼淘汰里爾，闖入歐協聯四強。曼城及阿仙奴在歐聯八強分別被皇家馬德里及拜仁慕尼黑踢出局，利物浦及韋斯咸則在歐霸遭阿特蘭大及利華古遜淘汰。

在五大聯賽中，德甲最威水，由拜仁及多蒙特佔歐聯兩席，今季各項賽事不敗的利華古遜亦順利打入歐霸四強，力爭三冠王。意甲同樣有3隊打入歐洲賽四強，羅馬及阿特蘭大躋身歐霸四強，費倫天拿亦在歐協聯打入四強。至於法甲則有巴黎聖日耳門及馬賽分別晉身歐聯及歐霸準決賽。



歐聯四強（前者首回合主場）：

拜仁慕尼黑VS皇家馬德里（首回合30/04、次回合08/05）

多蒙特VS巴黎聖日耳門（首回合01/05、次回合07/05）

歐聯決賽於6月1日舉行

歐霸四強（前者首回合主場）：

馬賽VS阿特蘭大（首回合02/05、次回合09/05）

羅馬VS利華古遜（首回合02/05、次回合09/05）

歐霸決賽於5月22日舉行

歐協聯四強（前者首回合主場）：

阿士東維拉VS奧林比亞高斯（首回合02/05、次回合09/05）

費倫天拿VS布魯日（首回合02/05、次回合08/05）

歐協聯決賽於5月29日舉行