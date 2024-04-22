英足總盃｜曼聯驚險過關眾將反應不一　安東尼寸爆慶祝網民呼尷尬

在溫布萊球場上演的英格蘭足總盃4強，直至58分鐘，般奴費南迪斯為曼聯攻入第3球時，相信大部分球迷以為「比賽已完」，但紅魔鬼從來不令大家「失望」，24分鐘被英冠的高雲地利連追3球，加時更差點被對方絕殺，多得VAR推翻入球，曼聯才有機會戰至互射12碼，並以4：2擊敗對手。

由3：0至3：3，曼聯最終驚險晉身足總盃決賽，但贏波就是贏波，安東尼致勝一刻「寸爆」慶祝，看來對這種晉級情節不感尷尬。



曼聯領先3球時，球迷們預料過出現這比數嗎？（Getty Images）

英足總盃︱曼聯領先3球被高雲地利末段追平 互射12碼險勝入決賽 英足總盃｜曼聯輕鬆領先下突崩盤險失好局 坦赫格：難以解釋

面對英冠的高雲地利，曼聯以強陣出戰，麥湯米尼﹑哈利馬古尼及般奴費南迪斯各建一功，58分鐘領先至3：0，以為已經半隻腳踏進足總盃決賽，豈料曼聯差點「強制彈出」。高雲地利在24分鐘內連入3球，曼聯優勢一下子蕩然無存，戰至加時下半場更差點被絕殺，只是送上助攻的夏治胡禮些微越位，入球被VAR推翻，曼聯才有機會進入互射12碼階段。

為曼聯操刀首球的卡斯米路宴客，幸好其後主射的隊友全數中鵠，加上高雲地利最後兩輪射失，紅魔鬼驚險以互射12碼淘汰對手晉級，連續兩年打入足總盃決賽，將與曼城爭奪錦標。

高雲地利加時的入球，助攻的夏治胡禮稍稍突出而越位。（X截圖）

為曼聯操刀最後一輪的凱倫，將皮球轟入網內後，曼聯眾將的反應算不上熱烈，當這名丹麥前鋒隨即跑向看台前振奮地慶祝，僅得3﹑4名隊友緩緩地跑向凱倫，他回頭發現沒有隊友在身邊時，他都「無癮」地離開，而曼聯球員相擁慶祝，馬古尼隨即與高雲地利球員握手致意。畢竟由領先3：0到12碼險勝，曼聯眾將似乎不太興奮，唯獨是安東尼，這名巴西翼鋒把手放在耳邊，以「寸爆」的動作諷刺高雲地利的球員。不少網民看到安東尼的慶祝動作，都紛紛直呼尷尬。

凱倫射入12碼後走向看台慶祝，卻沒有太多隊友上前。（Getty Images）

安東尼帶有挑釁意味的慶祝，在場的高雲地利球員沒有太大反應，為BBC電台擔任評述員的高雲地利舊將摩利臣（Clinton Morrison）立即反擊，「他（安東尼）先擔心自己吧，他今季部分表現只是英冠水平。」

曼聯互射12碼擊敗高雲地利一刻，眾將反應不一。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格賽後指，球隊在70分鐘主導戰局，但在餘下時間突然失準，坦帥都未能解釋這個現象。不過，即使曼聯如此驚險晉級，坦赫格強調晉身決賽仍是一項成就，「傷兵問題一直沒有解決，我們的防線一直未能排出最強陣容。我們今仗確實有失誤，但並非令人尷尬的戰果，連續兩年打入足總盃決賽依然是一項成就。」