F1中國站｜連環意外安全車兩度出動　周冠宇第14名獲歡呼激動落淚

F1（一級方程式）中國上海站，雖然又是由韋斯達賓（Max Verstappen）奪得分站冠軍，但正賽意外連連，安全車要兩度出動。

主場車手周冠宇賽後獲特別儀式，接受觀眾歡呼，一度激動落淚。



一起步，韋斯達賓揚長而去，而Aston Martin的艾朗素也成功搶佔第二，但未幾便遭紅牛二號車手佩雷斯搶回第二位。

F1中國站5年來首度舉行，加上有主場車手周冠宇，座無虛席。（Getty Images）

從第一個換胎窗口開始便意外不斷，先是Alpine車隊為加斯利換胎時，疑未換完右尾胎便給予車手可以出發的訊號，結果車手開車、一位機械士被撞倒，幸無大礙，但結果這次入站的靜止時間逾19秒。

到第21圈，保達斯的沙巴戰車突然死火，賽會等候良久才啟動虛擬安全車，在前列唯二未入站的陸克萊和諾里斯因而獲利，先後把握機會換胎；賽會一直未能移走戰車，最終出動實體安全車，引發新一輪入站潮。

賽道人員在嘗試移走保達斯的戰車時，顯得相當吃力。（比賽截圖）

比賽直到第26圈才重啟，但一起步便連環意外，Aston Martin的史杜爾收掣不及接上「細牛」RB的列卡度車尾，列卡度也因而被推撞上麥拿侖的皮亞斯特利車尾，歷卡度需退賽。

在較後位置，也有哈斯的麥奴臣左前輪撞到RB的角田裕毅右尾輪，角田因而無奈退賽，而史杜爾和麥奴臣各自被加罰10秒；威廉士的沙根特也因在安全車時，在侯根堡出站後、已取得領先位置的情況下，強行壓過對方爬頭，違反安全車程序，因而亦遭加罰10秒。

列卡度今站本來表現不俗，卻飛來橫禍。（路透社）

至此戰況才開始穩定，諾里斯成功發揮麥拿侖戰車的速度排在第二位，佩雷斯一直未能追上，緊守第三。末段最精彩的，當數艾朗素在餘下12圈時入站換上新的黃色中性胎，從第13位開始一直爬頭前方的戰車，最終以第7名完成，並獲得最快圈速的1分。最終韋斯達賓封王、諾里斯亞軍，再次面對席位危機的佩雷斯季軍。

韋斯達賓（左二）毫無懸念地繼續奪冠，亞軍的諾里斯（左）獲選是日最佳車手。（Getty Images）

而主場車手周冠宇今站本身不太順利，第一次起步已由第16一直跌到第18位，最後雖然有三架車退賽，但未能進佔較前位置，他在第54圈於起終點的大直路看台前，成功爬麥奴臣頭，引來觀眾歡呼，也算是安慰。儘管只能以第14名完賽，但賽會在比賽前已宣布，若周冠宇能順利完賽，便會為他設特別儀式，賽後在三甲車手之後來到主看台前的特別泊車位，在此接受主場觀眾祝福。

周冠宇順利完賽，因此也駛入為他準備的泊車位，他離開戰車後向觀眾席揮手，在群眾的呼聲下，他不禁激動地蹲在地上哭泣。周冠宇下季尚未有合約在手，能否繼續出戰F1仍是未知數，能在生涯之中出戰一場主場分站也算完成心願。

F1 2024年賽程。（01美術製圖）

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