足球熱話｜17歲巴西新星與女友簽戀愛合約　任何情況必須講我愛你

現效力巴甲彭美拉斯的17歲前鋒安迪歷（Endrick），去年已獲皇家馬德里高價簽下，今夏就會正式加盟。

安迪歷搶眼的不只球技，他日前與女友Gabriely Mirandy一同登上網台節目，大談兩人的「戀愛合約」。



安迪歷15歲時已因為彭美拉斯上陣170場、攻入175球的驚人表現，獲歐洲豪門爭搶，皇家馬德里終在去年成功搶人，與彭美拉斯達成協議，待安迪歷滿18歲便加盟。「轉會專家」羅曼奴指皇馬將支付3500萬歐元轉會費，另有2500萬歐元浮動獎金條款，加上額外1200萬歐元用以支付稅款，總支出可高達7200萬歐元。

安迪歷早前已在與英格蘭友賽中，取得自己在巴西成年國家隊的處子入球。（Getty Images）

安迪歷被視為尼馬後的新星，而他的場外新聞也引來關注，他早前與21歲模特兒女友Gabriely Miranda登上網台節目Pod Delas，並透露兩人簽下合約，又談及合約中4條條款，當中最有趣的，是「任何情況之下，可能的話就必須說我愛你」。

另外3條條款包括：「禁止使用某些辭彙」、「禁止態度劇變」、「禁止（煙、酒、藥物等）上癮」，其實聽起來並沒有太荒謬之處，但實際上能否成功執行則是另一回事。

不少巴西球星雖然足球天份橫溢，卻因場外問題，職業高峰往往短暫，安迪歷的經理人費拉拿（Abel Ferreira）早前也在記者會上公開發言：「我希望他不會因足球以外的事而迷失，讓他好好集中吧。如果他想達到更高水平，就要集中在最重要的事情上。」