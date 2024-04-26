第九屆港運會｜奧運金牌丁寧及王懿律訪港　分享心路歷程與民同樂

第九屆全港運動會（港運會）4月21日正式開幕，康樂及文化事務署邀請了兩位前國家隊奧運金牌得主來港擔任嘉賓，包括里約奧運乒乓球女子單打及團體金牌得主丁寧，以及東京奧運羽毛球混雙金牌得主王懿律，兩人將出席開幕禮，負責燃點聖火。

開幕禮前一天，他們到荃灣體育館出席「奧運金牌精英約定你」活動，與超過200多名學生及市民分享比賽心路歷程，並示範及交流各種乒乓球和羽毛球技巧，與眾同樂，推廣運動精神。



4月20日，兩合重量級嘉賓難得來到荃灣體育館，吸引超過200多名學生及市民前來參與活動。除了丁寧和王懿律，同場還有中國香港乒乓球隊總教練李靜、教練陳淑媛、港隊青少年代表隊運動員黎騏豪、羅心怡、羅嘉杰，以及香港羽毛球總會代表溫盛勛教練、蕭靜雯教練、港隊運動員楊盛才、呂樂樂與曾曉昕。

國家隊奧運金牌得主丁寧（左二）及王懿律（右二）出席港運會「奧運金牌精英約定你」活動，與市民分享和交流。

雖然丁寧和王懿律在活動當日早上才抵埗，但兩人絲毫未見疲態，在活動中非常投入。他們先在分享環節大談勇奪奧運金牌的心路歷程，被問到多年來最難忘的比賽，丁、王異口同聲表示難以選擇，因為奧運即使是運動員生涯最耀眼時刻，但回頭看看背後的艱苦訓練、傷患和失敗，成長的經歷總是五味雜陳，當中不少「第一次」，都深深啟發他們。

丁寧說：「2009年世界乒乓球錦標賽，那是我第一次參加世界錦標賽。團體賽每隊有五名球員，每次三人落場，我當時年輕，當然不是主將。教練施之皓告訴我，不要想着『坐車』，靠隊友取得獎牌，要用自己雙手拼回來，然後我才知道，靠自己努力贏得榮譽，感覺非常美妙。」

王懿律說：「2012年亞洲青少年羽毛球錦標賽是我第一次出國比賽。那時的前輩告訴我，其他對手實力強橫，但如果以這種心態參賽，一落場就輸了一半，我們一定要相信自己，對自己有信心。」

丁寧勉勵大家，不要害怕壓力，反而要學懂面對。

王懿律認為運動員必須相信自己，才有機會成功。

他們亦勉勵在場學生和市民，面對壓力是必然的，特別是他們曾經站上世界體壇頂峰，所有對手都朝着自己來衝，「不用光想着害怕壓力、擔心壓力，只要專注當下就好，這種控制力是十分重要的」，丁寧說。

港隊總教練李靜帶領港隊青少年代表隊運動員出席技術交流，丁寧親身指導。

分享環節之後，他們與港隊青少年代表隊運動員參與技術示範。兩人在這個環節充分展現運動家的風采，先是丁寧在港乒「正手攻、反手擋」示範中看到小將的動作有所不足，她立即細心指導對方的握拍手法和發力點等，甚至手把手指導正手對拉的發力點。至於羽毛球環節，王懿律與三名港將合演混雙對壘，王懿律的精準平拉和刁鑽落點，以及楊盛才的強勁扣殺，都令現場觀眾拍爛手掌。

王懿律與港隊運動員合演混雙對壘。

技術示範之後，就是與現場觀眾交流的環節，一眾學生和公眾人士熱烈參與，難得被選中落場參與的觀眾，都把握時間與兩位奧運金牌對打，獲益良多。經過充滿歡笑聲的一小時，活動結束，現場觀眾都依依不捨兩位奧運金牌選手，用掌聲歡送他們。

市民難得與奧運金牌丁寧對打，十分投入。

丁寧雖已退役，打球依然功架十足。

不少乒乓愛好者把握機會與丁寧打球，更獲丁寧大讚基本功紮實。

王懿律的高超球技，令現場觀眾拍爛手掌。

難得與奧運金牌王懿律對打，市民踴躍參與。

王懿律跟港隊運動員及熱愛羽毛球的市民交流。

丁寧喜與青少年代表隊運動員及熱愛乒乓運動的市民交流。

第九屆港運會已經開幕，超過四千六百名健兒將在八個項目中一決高下，即使未能代表自己社區出戰的市民，也能免費入場觀賞賽事，為運動員打氣。此外，大會亦設「活力動感攝影比賽」，市民可透過鏡頭記錄港運會精彩時刻，有機會贏取豐富獎品；另外還有「我最支持的體育社區」投票和「第九屆全港運動會總冠軍」競猜，市民可登入港運會專頁瀏覽各項詳情。

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。