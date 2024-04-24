英超｜車路士作客阿仙奴慘敗　普捷天奴斥球隊放棄：不配踢歐洲賽

周二（23日）晚英超，車路士作客以0：5慘敗於阿仙奴腳下，領隊普捷天奴批評球隊的發揮，直言這種表現根本不配有歐洲賽踢。



與上周末足總盃準決賽不敵曼城0：1比，車路士今仗在防線作出3個變動，堤亞高施華及杜利奧查洛巴休息，馬路古斯圖受傷缺陣。

車路士開波4分鐘就失守，被李安度杜沙特開紀錄，半場落後一球；換邊後，車路士崩潰，在52分鐘到70分鐘的18分鐘內連失4球，賓韋特及倒戈的夏維斯各梅開二度，藍戰士終以0：5慘負，創下球會自1986年以來倫敦打吡最大敗仗。

「並不難解釋。」普捷天奴賽後說：「人人都見到，我們從一開始就沒有戰鬥。」

「失球後，球隊變得太軟弱。我對於開局感到非常失望，因為我們本應充滿能量，可以更好地戰鬥。」

「我們不夠進取，在一些容易找到解決辦法的情況，我們失去專注。故此，我感到失望。」

「半場休息時，我們談論下半場如何以不同的方式開局。」普捷天奴說：「但我們沒有做到。當我們失到第三球時，球隊放棄了。這對他們來說十分艱難。」

車路士領隊普捷天奴。（Getty Images）

普捷天奴批評球隊欠缺穩定性，他說：「上場對曼城，我們踢得好好，但短短3日後，我們失去戰鬥力，或者我們體能不足。」

「談論我們缺陣的球員並不公平。從開季以來，我們每周的比賽也有很多球員缺陣。」

「球隊的表現缺乏抗逆力，這是問題所在。」

「當我們踢得差，真的可以很差。當我們踢得好，表現無所不能。這是我們另一項要在未來改善的東西。」

普捷天奴以修咸頓、熱刺及車路士主帥身分，8次英超作客阿仙奴不勝。

儘管普捷天奴對球隊表現失望，但他沒有感到尷尬。他說：「尷尬？不。用這個詞語去形容我們的球員並不公平。」

「我不會怪責球員。我們不能怪責年輕的小伙子，他們經歷困難來到這裏，要跟一支英超爭標分子戰鬥。」

車路士今季失了57球，錄得球會史上失球最多的一個英超球季，之前的紀錄是94/95及96/97的55個失球。

車路士落敗後，現在32戰得47分，排第九位。普捷天奴說：「如果下季我們想要有截然不同的排名，我們必須作出決定。」

「歐洲賽？現在很難見到前景了，我們覺得失望。」

「如果我們可以踢出上周末對曼城的表現，值得的；但踢成今場一般，我們不值得出戰歐洲賽。」