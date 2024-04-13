金錢足球｜英足總公布經紀費支出　車路士一隊超全國四個聯賽總和

美國商人托德波里（Todd Boehly）入主車路士後，花錢一向大手大腳，但具體有多誇張呢？

英足總日前公布英超從2023年2月1日至2024年2月1日的經紀費支出報告，其中車路士獨佔鰲頭，金額更是多於英冠及之後數個低級聯賽總和。



托德波里入主車路士後，在轉會支出上毫不吝嗇。（Getty Images）

報告中提到，相關金額包含指定時期內所支付的中介費及經紀人費用。英超在此期間各支出約4.1億（英鎊，下同），其中車路士以逾7514萬排名首位，曼城則以約6063萬排在第2。

英超相關支出前6名

車路士 7514.05萬鎊

曼城 6062.60萬鎊

曼聯 3405.40萬鎊

利物浦 3150.02萬鎊

阿仙奴 2476.09萬鎊

阿士東維拉 2116.01萬鎊



車路士2023年轉會支出震驚足壇，兩個轉會窗都以超過1億轉會費簽下安素費南迪斯（Enzo Fernandez）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）兩大標王，因此排在榜首也不足為奇。

報告中還有英冠、英甲、英乙及國家聯賽的相關支出，分別是6134萬、523萬、242萬及71.57萬，合計6970.75萬鎊。也就是說，車路士一間球會的經紀人支出便大於英超以外、整個英國的足球系統總和。

安素費南迪斯（中）及摩西斯卡些度（左）轉會費都超過1億鎊。（Getty Images）

意大利媒體calcioefinanza以意甲各球會作對比，在2023年的元旦至除夕，該聯賽相關支出前5名分別是國際米蘭（約2982萬鎊）、祖雲達斯（約1975萬鎊）、費倫天拿（約1319萬鎊）、羅馬（約1312萬鎊）、AC米蘭（約1308萬）和阿特蘭大（約1266萬鎊）。

不過英超20間球會中也有異類，升班馬盧頓在此期間的經紀人支出只有約202萬鎊，為聯賽中最低，比意甲最少的費辛隆尼（約229萬鎊）還要少。

盧頓2023年夏天歷史性升上英超，之後在轉會支出上未有花費太多。（Getty Images）

事實上，英足總曾立例限制足球經紀人收受佣金，包括將所有年薪超過16.1萬英鎊的經紀人佣金上限限制為3%，轉會經紀費則限制為10%。不過四間主要經紀人公司上訴成功，該規例被指違反《1998年競爭條例》，因此被暫時擱置。