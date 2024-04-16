英超｜車路士狂勝卻爆內訌　爭射十二碼推撞搶波　普帥：不能接受

車路士在周一晚的英超主場以6：0大炒愛華頓，中場高爾彭馬（Cole Palmer）上演「大四喜」，但全場最搶鏡的一幕，相信是馬度基（Noni Madueke）及尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）跟高爾彭馬爭射十二碼。

馬度基拿住皮球不放，要隊長干查加歷查搶波，交予劊子手彭馬，此時尼高拉斯積遜跑到搶波，彭馬一手推開他；最後，由彭馬射入這一球。賽後，車路士領隊普捷天奴認為事件不能接受，警告球員以後不得再爭射十二碼，並強調全隊都知彭馬是劊子手。



馬度基攬住皮球不放，彭馬上前要波。後來要隊長干查加歷查搶波，交予劊子手彭馬（網上片段截圖）

彭馬拿了皮球後，尼高拉斯積遜跑到搶波。（網上片段截圖）

彭馬一手推開尼高拉斯積遜。（網上片段截圖）

車路士主帥普捷天奴賽後向傳媒交代事件，他說：「我不能接受這種行為。」

「我已經告訴他們，這是我最後一次見到類似的情況。」

「在今場這種表現之下，竟然出現這種行為，這不可能的。如果我們想成為一支優秀的球隊，一定需要改變，從團隊出發去思考。」

「劊子手是彭馬。如果彭馬想交給其他隊友主射，決定權在他的手上。」

「這是令人遺憾。年輕的球隊是需要一個過程去學習。我想向球迷道歉。」

「他們要學習，去成為專業的。我們需要專注在團隊之上。今次的事件是一個明顯的例子，我們需要學習，仍然在這個過程之中。」

彭馬賽後為爭射事件降溫，他說：「有其他球員都想操刀，但我是劊子手，我想處理這一球。

「我認為大家都想承擔這份責任，或者情況有點過火，但所有人都想贏。我們都拿這件事來說笑。」