英超｜阿仙奴及時振作狂破車路士兩連勝　阿迪達：同情普捷天奴

阿仙奴從兩連敗後振作起來，在一周雙賽下連續兩仗保持清白之身，先以兩球擊敗狼隊，到昨（23日）晚的倫敦打吡大戰，更以5：0大破車路士。目前阿仙奴34戰77分排榜首，領先踢少一場的利物浦3分以及踢少兩場的曼城4分。阿仙奴領隊阿迪達大讚球隊體能難以置信，並認為球隊具備贏冠軍的心理質素。



阿仙奴領隊阿迪達。（路透社）

阿迪達賽後說：「在體能上，這些小伙子過去10天所做的，真的令人難以置信！」

「當你看到一些數字，感覺是不真實的，但他們有能力做到，而且他們還能夠提升自己，因為他們都渴望。」

「我們已經具備心理質素，他們真的很想贏（冠軍）。」

李安度杜沙特初段開紀錄，換邊後賓韋特及夏維斯各梅開二度，幫助阿仙奴以5：0大勝車路士。

阿迪達大讚今場球隊表現精彩，他說：「面對這支狀態不錯的好球隊（車路士），無論從整體還是個人角度看，我們的發揮都非常好。他們會給予我們考驗，而我們的應對都非常好。」

他很滿意賽果，相信球迷也很享受，他說：「由上半場開始，我們就踢得非常流暢，球員充滿勇氣。」

阿仙奴早前聯賽主場以0：2不敵維拉，及後歐聯又不敵拜仁慕尼黑出局，經歷兩連敗。不過，他們從低潮中及時振作，上場作客贏狼隊2：0，到今場再挫車路士5：0，迅即重回正軌，保持爭標希望。

「（今場大勝）明顯對我們的信心及信念都很重要。」阿迪達說：「我們可以在這個階段面對強隊踢出如此表現，並贏得比賽。」

「好好享受，明日（周三）要繼續努力，因為在接下來的星期日，我們又有一場重要的比賽，我們必須做好準備才能擊敗他們。」

阿仙奴尚餘4場聯賽，下仗是硬仗，作客熱刺上演北倫敦打吡戰，之後會對般尼茅夫、曼聯及愛華頓。目前阿仙奴34戰77分排榜首，領先踢少一場的利物浦3分以及踢少兩場的曼城4分。

阿迪達與普捷天奴惺惺相惜。（路透社）

阿迪達與車路士領隊普捷天奴有段交情，當年阿迪達在巴黎聖日耳門還是年輕小將時，感激得到當時球隊老大哥普捷天奴的提攜。阿迪達賽前也講到，那時候的普捷天奴就像他父親一樣。如今兩人已為主帥，各位其主，結果「兒子」贈予「父親」5球大敗。

阿迪達賽後說：「對於他（普捷天奴）所經歷的，還有他一直所做的，我感到同情。」

阿迪達希望普捷天奴可以扭轉逆境，祝他好運，他說：「我認為他做得好好。當我分析他們過去7場比賽時，他們理應贏得每一場。」