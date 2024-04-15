英超︱超級電腦推算冠軍誰屬　阿仙奴利物浦失利曼城一周變化驚人

英超爭標三頭馬車，曼城今周5：1大勝盧頓，阿仙奴和利物浦均落敗，曼城由第三位一躍榜首，體育數據平台Opta的人工智能（AI）超級電腦，亦將曼城今季英超奪冠機會由40.6%提高近三成至70.1%，利物浦則由近30%跌至11.7%，一輪賽事之後形勢大變。另一超級電腦Gracenote的推算亦跟Opta相若，預測曼城英超封王機率高達76%。



英超第33周賽事後，Opta超級電腦推算曼城再捧英超冠軍機會超過七成。（Opta官網）

曼城一周之間的改變

今輪比賽前，阿仙奴、利物浦同以71分排英超聯賽榜頭兩位，曼城以70分守在第三。今周阿仙奴和利物浦均主場輸波，曼城大勝盧頓後由第三升上第一，Opta超級電腦將他們的奪冠機率，由上周的40.6%，大幅提高29.5%至70.1%， 4連霸機會高唱入雲。如果他們做到，將成為英超史上首支連續4季奪標球隊。

利物浦上周2：2賽和曼聯前，奪冠機會曾高達45%，和波失分後機率跌至29.1%，今周主場意外0：1不敵水晶宮，奪冠機率進一步降至11.7%，在三隊之中最低。兩輪比賽之間，紅軍由近半機會奪冠，大跌超過三成。今場僅為利物浦今季英超第3場敗仗，也是他們自2022年10月1：2負列斯聯以來，首次在主場晏菲路聯賽輸波。

利物浦連續兩場浪費多次入球黃金機會，亦連續兩場失分。（路透社）

利物浦對水晶宮一仗，預期入球達2.87球，卻未能取得入球，跟對曼聯一仗類似，多次射門均未能把握，白白浪費黃金入球機會，更隨時將聯賽冠軍斷送。賽後高普坦言：「輸掉比賽，我們感到非常非常沮喪」（We feel really really rubbish）。

阿仙奴之後在酋長球場主場出擊，卻以0：2不敵由前領隊艾馬利領軍的阿士東維拉，2024年首度在聯賽敗陣，奪冠機率亦由30.3%，下調至18.3％。

阿仙奴同樣失分，曼城再次後上英超奪冠機會高唱入雲。（Getty Images）

即使阿仙奴和利物浦兩隊跟曼城之間仍只得兩分差距，英超聯賽尚餘6輪，形勢或有改變空間。不過超級電腦當然知道哥迪奧拿領軍之下的曼城，在球季最後階段往往是一部不懂得輸的「贏波機器」，因此將藍月亮勝出英超機率一下子提高至逾七成。

另一超級電腦Gracenote的推算亦跟Opta相若，今周後將曼城奪冠機率由45%提升至76%，阿仙奴降至14%，利物浦僅得10%。

賽程上亦是曼城最為有利，利物浦之後3輪連續要作客富咸、愛華頓和韋斯咸，全部都不易踢，尤其是對愛華頓的同市打呲戰；阿仙奴作客狼隊後，便有兩場大倫敦打吡戰，先是主場鬥「神經刀」車路士，然後北倫敦打吡作客熱刺；曼城輪空一周後才作客近況平平的白禮頓和森林。