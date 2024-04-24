何詩蓓搭飛機最愛看《功夫熊貓》提升鬥志　整靚指甲如換上戰鬥格

奧運兩銀得主、香港泳手何詩蓓經常要外出比賽，她分享最喜歡在飛機上看《反斗車王》及《功夫熊貓》這兩個系列的卡通電影，看完之後會充滿鬥志。何詩蓓自稱不是迷信的人，沒有特別的賽前儀式，但她習慣賽前美甲，就像為自己換上一身「戰鬥格」。為備戰巴黎奧運，何詩蓓一星期練水6日，還要健身訓練。



何詩蓓健身訓練。（由公關提供）

巴黎奧運今年7月舉行，何詩蓓分享近日的訓練安排，她每周有10節游泳訓練，除周日外，其餘日子都會去練水。她每周還有兩次健身，主要踩單車機及做瑜伽，鍛鍊肌肉強度。她還會間中做3個動作，分別是深蹲、引體上升及伏地挺身。她表示：「呢啲健身動作對游水都好有幫助。」

何詩蓓除了練水外，還要健身，加強肌肉。（由公關提供）

作為世界頂尖的泳手，何詩蓓承認要成績再上一層樓是十分困難的，需要研究細節去改進。她說：「就算淨係提升0.1秒都好難，所以我哋要針對每個細節去改進。我同教練會不斷睇返我練習同比賽嗰陣嘅錄影片段，去分析返仲有咩細節可以再做好啲，例如上水抖氣嗰陣頭嘅角度，又或者踢水嘅時機。去到奧運呢啲等級，決勝嘅關鍵通常就喺呢啲細節到。」

何詩蓓表示想游得更快的話，要從細節入手。（由公關提供）

在運動會中，何詩蓓通常會參加多個項目，包括100自及200自，有時她還會參加更短距離的50自，或者其他泳式如蛙泳。在每個項目，又會有初賽、準決賽及決賽。她說：「對於我嚟講，最難應該係游完一輪，成績唔好，第二日要繼續比賽，唔只要即刻調整好個心情，話俾自己聽要堅持唔好放棄，仲要盡快恢復返體力，用最好狀態迎接第二日嘅比賽。」

笑容燦爛的何詩蓓。（由公關提供）

面對壓力時，她會深呼吸，放空自己，「同埋，我會睇返自己練水同埋比賽嗰陣，每圈嘅心跳次數，嚟調整返自己嘅呼吸」。

她不是迷信的人，每次落場比賽沒有特別的賽前儀式，落水前會用按摩滾輪拉筋、伸展及熱身。她說：「我有個比較特別嘅習慣係會整靚啲手指甲先去比賽，個感覺就好似幫自己換咗副戰鬥格咁，等自己嘅鬥志高昂啲，哈哈！」

何詩蓓搭飛機時喜歡看《反斗車王》及《功夫熊貓》。（由公關提供）

搭飛機出國比賽時，何詩蓓喜歡選擇一些輕鬆勵志的電影，她說：「我最鍾意睇《反斗車王》同《功夫熊貓》，次次睇完我啲鬥志即刻返番哂嚟。」

何詩蓓獲邀成為國泰航空的品牌代言人，「我覺得國泰啲座位特別舒服，搭長途機完全唔驚訓唔到」。

她表示很高興成為國泰的最新代言人，她記得年幼時經常與家人乘坐國泰航班，「每當我完成海外訓練或賽事，坐上國泰航班返港，聽到機艙服務員親切地以熟悉的語言進行廣播，都令我倍感温暖和窩心」。