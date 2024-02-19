游泳世錦賽︱連登仔質疑香港隊部署　揀何詩蓓游蛙式其實有數得計

長池世界游泳錦標賽周日（18日）煞科，壓軸賽事女子4x100米混合泳接力決賽，香港隊派出歐鎧淳、何詩蓓、簡綽彤和鄭莉梅，順序出戰背、蛙、蝶、自四式，並以第8名完成。

港隊這個排陣方式，卻被個別網民質疑，「龍精狂飆」在連登討論區發出標題為：《香港游泳個教練係咪弱Ｘ智，接力搵何詩蓓游蛙式》的帖文，指出「接力永遠都係搵最快嗰個游自由式架啦」。

事實是否真的如此？其實有數得計。



長池游泳世錦賽︱香港隊派出歐鎧淳、何詩蓓、簡綽彤和鄭莉梅，出戰女子4x100米混合泳接力決賽。

連登網民質疑「接力搵何詩蓓游蛙式」

「龍精狂飆」發文指，「接力永遠都係搵最快嗰個游自由式架啦，況且係最後嗰捧，你有冇見過保特、菲比斯做第一棒？」他更激動爆粗，認定港隊游泳教練部署有問題。

有網民在連登討論區發出標題為：《香港游泳個教練係咪弱Ｘ智，接力搵何詩蓓游蛙式》的帖文，質疑港隊接力部署。（連登討論區截圖）

很快便有人以2008年北京奧運男子4X100米自由泳接力的影片回覆，美國隊第一棒正是「水神」菲比斯，美國隊以3分08.24秒新世界紀錄奪金，完美反擊「龍精狂飆」的第一棒言論。另有網民指出，「四式接力最重要根本唔係睇對手，係睇隊內組合點樣游得最快」，也有人諷刺：「樓主識野過港隊教練」。

何詩蓓身為今屆賽事200米自由泳金牌、100米自由泳銀牌得主，她的100自成績當然在港隊中最快，然而她在四式接力隊應該游哪一種泳式，可以簡單計算出來。

長池游泳世錦賽︱何詩蓓在今屆賽事贏得1金1銀1銅。（Getty Images）

何詩蓓為女子100米自由泳亞洲紀錄保持者，時間為52.02秒，混合泳接力她游自由式的話表面上看似順理成章，實際上接力賽是個數字遊戲，重點是如何將四個游手加起來創出最快成績。

自由泳是何詩蓓的強項，她的其他泳式亦相當快，100米蝶泳和蛙泳的香港紀錄都是由她保持，背泳是唯一沒有官方紀錄的泳式。她能兼游不同泳式的能力，為港隊排陣增添靈活性。

何詩蓓四式100米個人最佳成績：

自由泳：52.02秒（亞洲紀錄）

蛙泳：1分05.92秒（香港紀錄）

蝶泳：58.12秒（香港紀錄）

背泳：沒有紀錄



何詩蓓應游哪一種泳式？

港隊今次派出鄭莉梅游自由泳，Camille的100自最快成績（PB）為54.86秒，與何詩蓓PB相差2.84秒；負責蝶泳的簡綽彤，100蝶PB為59.55秒，較何詩蓓的58.12秒香港紀錄相距1.43秒；何詩蓓沒有背泳官方成績，100背香港紀錄保持者為歐鎧淳，時間1分00.22秒。

關鍵一項是蛙泳，何詩蓓在今屆長池世錦賽100米蛙泳決賽游出1分05.92秒獲得銅牌兼再次刷新此項香港紀錄；現役港隊百米蛙泳成績僅次何詩蓓的林凱喬，100蛙成績為1分10.22秒，兩人時間相差4.3秒。

長池游泳世錦賽︱出戰今屆賽事港將大合照。

同一方程式亞運獲銅牌

換言之，如果四式接力由何詩蓓游自由泳的話，理論上團隊可「賺得」的時間為2.84秒，她游蝶泳所賺的時間只得1.43秒，若游蛙泳卻有4.3秒優勢，明顯較她游自由泳或蝶泳更多。

去年杭州亞運女子4X100米混合泳決賽，港隊也是由何詩蓓游第二棒的蛙泳，首棒歐鎧淳戰背泳、第三棒簡綽桐游蝶泳，最後一棒自由泳是譚凱琳，四人合力以4分01.72秒刷新香港紀錄，當時以第4名觸池，由於原屬第3名的新加坡隊最後一棒泳手過早起跳，賽後被取消資格，港隊遞補獲得一面銅牌。

今屆長池世錦賽，四式接力沿用杭州亞運時的成功方程式，再次由何詩蓓游蛙泳，陣容唯一變動是自由泳由譚凱琳變為鄭莉梅。四人在初賽游出4分02.34秒，以總成績排第6名躋身決賽之餘，也憑着2023及2024長池世界錦標賽中，在女子4X100米混合泳的時間總排名第14位，獲得巴黎奧運資格。