花劍世界盃香港站門票周五發售 一文睇清詳情+票價+購票方法
撰文：趙子晉
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國際劍聯花劍世界盃首度落戶香港，將在5月1至4日﹑一連四日在亞洲國際博覽館上演，今日（25日）舉行記者會公開售票詳情，門票劃一定為200元，將在周五公開發售。
香港近年劍擊發展蓬勃，今年更首度主辦男﹑女子花劍世界盃分站，將在下星期在亞洲國際博覽館舉行。花劍世界盃香港站一連四日上演，首兩日分別進行男﹑女子花劍資格賽，周五﹑六則上演個人正賽及團體賽。
根據國際劍聯網站，今次香港站一共吸引逾350名劍手參賽，當中少不了東道主的香港劍手，港隊當然精銳盡出，張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑陳諾思﹑鄭曉為外，連早前宣布退役的張小倫亦會參賽。
花劍世界盃是香港首次售票的劍擊賽事，座位票價劃一200港元，門票將在Cityline開售，將在周五（26日）上午10時發售。若然未能搶飛的「劍迷」，屆時都可以透過港台電視32，或者到11個商場（詳見下表）欣賞直播。
花劍世界盃香港站
地點：亞洲國際博覽館
日期：2024年5月1至5月4日
票價：200港元
售票平台：Cityline（4月26日10時公開發售）
直播：港台電視32
商場直播：新城市廣場一樓、形點二樓、新世紀廣場 港鐵、新都會廣場四樓、荃灣廣場地下、Wwwtc Mall 銅鑼灣、觀塘APM、大埔超級城、柴灣新翠商場、元朗廣場、荃新天地
花劍世界盃香港站賽程
5月1日：女子花劍資格賽
5月2日：男子花劍資格賽
5月3日：男、女子花劍正賽圈
5月4日：男﹑女子花劍團體賽