游泳世錦賽｜何詩蓓獲35萬港元獎金列第5　潘展樂稱霸男子獎金榜

2024世界游泳錦標賽告一段落，香港泳手何詩蓓以1金1銀1銅的優秀戰績完賽，不僅奪得個人及香港首面長池世錦賽金牌，也獲得逾35萬港元獎金。



游泳媒體Swimswam報道，在今屆游泳世錦賽獎金榜中，何詩蓓排在第5名，她在200米自由泳奪金、100自獲銀牌、100蛙獲銅牌，加上在女子4X100米混合泳接力助港隊獲第8名，一共獲得45500美元獎金（約35.5萬港元）。

連同出戰接力賽的鄭莉梅、何甄陶、劉紹宇、譚凱琳、歐凱淳和簡綽桐都分別獲得400至1000美元獎金，港隊獲得的總獎金數為49000美元（約38.3萬港元），排在第17位，榜首國家為美國，共獲367000美元（約287萬港元）。

參加接力賽的港隊泳手也獲獎金，左起：劉紹宇、何甄陶、譚凱琳、鄭莉梅。（香港游泳總會）

排在獎金榜首名的，是19歲泳手克萊爾居臣（Claire Curzan），她一共獲得4金1銀1銅，更在背泳「全制霸」，在50、100及200米背泳個人賽都封后，一共奪得78750美元（約61.5萬港元）獎金。

而獲最多獎金的男子泳手，是刷新100米自由泳世界紀錄的中國泳手潘展樂，除了這面個人金牌，他也助中國在3項接力賽奪金，包括4X100米自由泳、4X200米自由泳、4X100米男女混合自由泳。

克萊爾居臣成為今屆獎金王。（Getty Images）

今年世錦賽，每個項目的前8名泳手或隊伍都可獲賽會頒發的獎金，由冠軍的20000美元遞減至第8名的1000美元，今屆共有來自44個國家或地區的300位泳手獲得獎金，人數較去年的299人微升、但代表國家數則由38個增加6個，Swimswam指出，這是因為今屆游泳世錦賽在奧運年舉行，不少頂級泳手都棄戰世錦賽、集中準備奧運，令許多成績較次的泳手也能游入前列，但也因如此，今屆誕新的世界紀錄僅得潘展樂的100自，較上屆的10個世績大跌。