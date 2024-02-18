游泳世錦賽｜何詩蓓領軍出戰女子混合泳接力　闖決賽兼奪奧運資格

世界長池游泳錦標賽周日（18日）煞科日，港隊出戰最後一場賽事，由何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅和簡綽彤組成的女子4x100混合接力隊，在初賽合力游出4分02.34秒，總成績排第6名躋身凌晨1時55分上演的決賽，力爭以獎牌圓滿完成今屆世錦賽。



由何詩蓓領軍的女子4x100混合接力港隊於初賽第三組登場，力爭刷新去年在杭州亞運造出的4分01.72秒香港紀錄。

何詩蓓領軍出戰女子4x100混合接力初賽。（World Aquatics /Mike Lewis）

四棒順序由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐及鄭莉梅出戰，在7號線道出賽，同組第4線道的美國隊則在大會網頁上顯示為退賽（DNS）。第一棒背泳的歐鎧淳以1分00.98秒第2名交棒予蛙泳的何詩蓓，這位200自世界冠軍泳手保持次名位置，簡綽桐接下蝶泳一棒，被意大利和瑞典追至跌落第4位，鄭莉梅最後一棒自由泳力追對手，終力壓意大利以第3名返回終點。港將合力游出4分02.34秒，總成績排第6名躋身凌晨1時55分上演的決賽，力爭今屆最後一面獎牌。

港隊日前取得巴黎奧運女子4X100自接力資格。（資料圖片）

港隊除了打入決賽，也憑着2023及2024長池世界錦標賽中，在女子4X100米混合泳的時間總排名第14位，獲得巴黎奧運的女子4X100米混合泳接力資格，港隊早前亦以同一方式獲女子4X100米自由泳接力資格（總排名第12）。

要獲得資格，除了2023世錦賽三甲外，兩屆賽事總成績最快的13隊、再扣除已憑2023世錦賽三甲獲得資格的隊伍，便可獲得奧運資格，女子4X100米混合泳接力成為港隊在巴黎奧運的第9個游泳資格。