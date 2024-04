英超︱「造王者」熱刺季尾撼阿仙奴曼城利物浦　超地獄賽程爭前四

曼城、阿仙奴和利物浦今季的英超三頭馬車爭標戰,踏入最後階段仍存變數,彼此之間縱毋須對戰,但三支球隊均先後要面對熱刺,令這支北倫敦球會或成為今屆賽事的「造王者」。

球迷都在比對三強之中到底哪隊賽程較易、哪隊較難,英超聯賽最後一個月,賽程最難啃的肯定是熱刺。他們仍為來季歐聯資格努力,嘗試打入前四名,新帥普斯迪高古(Ange Postecoglou)一貫廢話少講作風,懶理外界聲音,曾豪言「我不關心前四」,說帶領熱刺只有一個終極目標。



曼城、阿仙奴、利物浦今季想贏英超冠軍,都要先過熱刺一關。(Getty Images)

熱刺今季餘下賽程

28/4 主場vs阿仙奴

02/5 作客vs車路士

05/5 作客vs利物浦

11/5 主場vs般尼

14/5 主場vs曼城

19/5 作客vs錫菲聯



熱刺季尾「超地獄」賽程

熱刺目前以32戰60分,在英超聯賽榜排第五,少踢2場、6分落後排第四的阿士東維拉,尚有不俗機會爭逐來季歐聯資格,同時要面對極艱苦的地獄賽程。他們先要在今個周日北倫敦打吡迎戰阿仙奴,4日後便要作客今季水準飄忽的另一倫敦強敵車路士,再隔3日要到晏菲路作客利物浦。5月11日主場對完般尼,3日後便要面對曼城。直到最後一周作客榜尾的錫菲聯,才算較為輕鬆。

利物浦在打吡戰不敵愛華頓之後,今季爭標機會已極渺茫,不過熱刺絕對有能力令三支爭標球隊失分,左右冠軍誰屬。普斯迪高古上場後,熱刺今季表現煥然一新,季中的傷兵潮導致戰績一度滑落,隨主力復出漸漸恢復過來。正當外界關心熱刺能否追上艾馬利領軍的維拉重返前四,普斯迪高古卻不以為然,曾在記者會上爆出一句:「我不關心前四爭奪戰」(I couldn't care less about top four race),令外界譁然。

普斯迪高古帶領熱刺首季已交出驚喜表現。(Getty Images)

熱刺主帥為「我不關心前四」解畫

熱刺常被敵對球迷恥笑獎盃櫃空空,今季他們又一次四大皆空,爭入英超前四名取得歐聯資格,已是餘下球季唯一可行目標,為何普斯迪高古會這樣說?他之後解畫稱,「我不是不關心(打入前四),那只是並非我們的終極目標。」

「打入前四名,是我們取得進步的信號,但不是我們的終點站,因此我不願以此作為我們算是成功的指標。」普斯迪高古志不在此,「我們當然會嘗試贏得每項比賽,可是對我來說,終極任務就是要為這間球會帶來英超聯賽冠軍。」

曼城、阿仙奴、利物浦首循環面對熱刺都要失分。(Getty Images)

普斯迪高古:終極任務是贏得英超冠軍

他不諱言,「要跟身處這水平一段時間的頂級球會競爭並不容易,球隊和團隊需要時間建立,我們要花點功夫追上。」1882年創會的熱刺,史上只贏過兩次頂級聯賽冠軍,對上一次已經要數到1960/61球季,最近一次贏得獎盃,也已是2007/08年的聯賽盃,普斯迪高古一番豪言,看似癡人說夢,然而熱刺屢次跟英超冠軍擦身而過,或者正是缺乏一個具備雄心壯志的領隊。

今季熱刺陣容大換血,不止失去王牌射手哈利卡尼(Harry Kane),正選門將由洛里斯(Hugo Lloris)換成新加盟的域卡里奧(Guglielmo Vicario),干地年代的「重臣」佩列錫(Ivan Perišić)被借走,中後場要員艾歷迪亞(Eric Dier)、尼當比利(Tanguy Ndombélé)外借,達雲臣山齊士(Davinson Sánchez)、盧卡斯莫拉(Lucas Moura)、哈利雲克斯(Harry Winks)亦相繼離隊。

換來的是占士麥迪臣(James Maddison)、比蘭莊臣(Brennan Johnson)、雲迪尹(Micky van de Ven)、柏度樸路(Pedro Porro)等球員。這個程度的大換血,理應需要一段磨合期,不料沒有英超執教的經驗普斯迪高古,似乎已很清楚自己和球隊的需要,季初已交出脫胎換骨的表現。尤其是在球隊經歷摩連奴、紐奴和干地3位領隊之後,熱刺在普斯迪高古手上終於再次踢出大膽進取、不怕犯錯的主攻風格,一班新兵最大年紀的已是26歲的麥迪臣和域卡里奧,個個年輕、當打、有活力,也更令人確信普斯迪高古在熱刺的「重建工程」充滿希望。

占士麥迪臣今季甫加盟熱刺火速成為球隊進攻核心。(Getty Images)

麥迪臣為連場大戰感興奮

近年阿仙奴、李斯特城均試過在爭奪英超前四名期間,在優勢中突然崩潰,普斯迪高古的「不關心前四」論調,某程度上或許也是為球隊減壓。甫加盟已火速成為熱刺中前場核心的占士麥迪臣,便對尾季連場大戰感到興奮,「我想參與重要比賽和重要時刻,剛好我們要悉數面對頭三位球隊,那將會很有趣。」

麥迪臣直言,「人們不停問我,我們會在爭標戰如何左右大局。我們不會這樣看,我們有工作要去完成」,他務實地說:「我們從不會去看能為其他球隊做什麼事,只想為球隊爭取最高名次,要做到這點,或要擊敗一些爭標球隊。」

面對攻力強大的阿仙奴、利物浦和曼城,熱刺焦點難免落在一條後防線,特別是門將域卡里奧和一對中堅羅美路、雲迪尹身上,最有力左右大局之人,其實可能是熱刺隊長孫興慜。

今季首循環孫興慜對曼城、阿仙奴和利物浦均有入球。(Getty Images)

熱刺首循環對三頭馬車1勝2和 孫興慜均有入球

全球期待熱刺當「造王者」,並非毫無根據,畢竟首循環三頭馬車均在熱刺身上失分。阿仙奴和曼城均在主場優勢下,只能賽和熱刺,利物浦最為不幸,作客熱刺因球證誤判及VAR失誤,吹走翼鋒路易斯迪亞斯沒有越位的入球,加上兩人被逐,9人應戰下終以1:2敗陣。

這3場比賽,熱刺均能與三頭馬車平分秋色,共通點是韓國星將孫興慜均有入球,對阿仙奴他梅開二度,兩度為熱刺扳平搶回一分,對曼城和利物浦均攻入先開紀錄一球。「老孫」對三強數據強大,19次對阿仙奴取得7入球2助攻,18次對曼城更有8入球4助攻,15次對利物浦亦有6入球1助攻。三大強隊想在熱刺身上搶分,先要想辦法箝制孫興慜。

普斯迪高古的熱刺復興大計,現時只是踏出第一步,他認為今季回復一個不錯的水平,給球迷一些希望十分重要,關鍵是從中建立一個可持續發展的基礎拾級而上,而並非只得「一年貨仔」。

過程中一定會有不穩定與失準,近期他們作客表現奇差,3月中0:3負富咸,之後在韋斯咸身上又和波失分,上周作客紐卡素更以0:4大敗。賽和韋斯咸後,普斯迪高古曾開玩笑說:「想要個遊戲手掣,將球員放在我想他們出現的地方」。周日熱刺先要面對剛剛5:0大勝車路士、近期火力全開的阿仙奴,這場北倫敦打吡大戰,會否再次令阿仙奴失分?

熱刺首循環對三頭馬車賽果:

阿仙奴 2:2 熱刺

熱刺 2:1 利物浦

曼城 3:3 熱刺



________________________________________

英超三頭馬車餘下賽程

阿仙奴34戰77分(24勝5和5負;得失球+56;得球82、失球26)

阿仙奴餘下4輪英超賽程

28/04 作客vs熱刺

04/05 主場vs般尼茅夫

11/05 作客vs曼聯

19/05 主場vs愛華頓

利物浦34戰74分(22勝8和4負;得失球+41;得球75、失球34)

利物浦餘下4輪英超賽程

27/04 作客vs韋斯咸

04/05 主場vs熱刺

11/05 作客vs阿士東維拉

19/05 主場vs狼隊

曼城32戰73分(22勝7和3負;得失球+44;得球76、失球32)

曼城餘下5輪英超賽程

28/04 作客vs諾定咸森林

04/05 主場vs狼隊

11/05 作客vs富咸

14/05 作客vs熱刺

19/05 主場vs韋斯咸