英超︱「造王者」熱刺季尾撼阿仙奴曼城利物浦　超地獄賽程爭前四

曼城、阿仙奴和利物浦今季的英超三頭馬車爭標戰，踏入最後階段仍存變數，彼此之間縱毋須對戰，但三支球隊均先後要面對熱刺，令這支北倫敦球會或成為今屆賽事的「造王者」。

球迷都在比對三強之中到底哪隊賽程較易、哪隊較難，英超聯賽最後一個月，賽程最難啃的肯定是熱刺。他們仍為來季歐聯資格努力，嘗試打入前四名，新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）一貫廢話少講作風，懶理外界聲音，曾豪言「我不關心前四」，說帶領熱刺只有一個終極目標。



曼城、阿仙奴、利物浦今季想贏英超冠軍，都要先過熱刺一關。（Getty Images）

熱刺今季餘下賽程

28/4 主場vs阿仙奴

02/5 作客vs車路士

05/5 作客vs利物浦

11/5 主場vs般尼

14/5 主場vs曼城

19/5 作客vs錫菲聯



熱刺季尾「超地獄」賽程

熱刺目前以32戰60分，在英超聯賽榜排第五，少踢2場、6分落後排第四的阿士東維拉，尚有不俗機會爭逐來季歐聯資格，同時要面對極艱苦的地獄賽程。他們先要在今個周日北倫敦打吡迎戰阿仙奴，4日後便要作客今季水準飄忽的另一倫敦強敵車路士，再隔3日要到晏菲路作客利物浦。5月11日主場對完般尼，3日後便要面對曼城。直到最後一周作客榜尾的錫菲聯，才算較為輕鬆。

利物浦在打吡戰不敵愛華頓之後，今季爭標機會已極渺茫，不過熱刺絕對有能力令三支爭標球隊失分，左右冠軍誰屬。普斯迪高古上場後，熱刺今季表現煥然一新，季中的傷兵潮導致戰績一度滑落，隨主力復出漸漸恢復過來。正當外界關心熱刺能否追上艾馬利領軍的維拉重返前四，普斯迪高古卻不以為然，曾在記者會上爆出一句：「我不關心前四爭奪戰」（I couldn't care less about top four race），令外界譁然。

普斯迪高古帶領熱刺首季已交出驚喜表現。（Getty Images）

熱刺主帥為「我不關心前四」解畫

熱刺常被敵對球迷恥笑獎盃櫃空空，今季他們又一次四大皆空，爭入英超前四名取得歐聯資格，已是餘下球季唯一可行目標，為何普斯迪高古會這樣說？他之後解畫稱，「我不是不關心（打入前四），那只是並非我們的終極目標。」

「打入前四名，是我們取得進步的信號，但不是我們的終點站，因此我不願以此作為我們算是成功的指標。」普斯迪高古志不在此，「我們當然會嘗試贏得每項比賽，可是對我來說，終極任務就是要為這間球會帶來英超聯賽冠軍。」

曼城、阿仙奴、利物浦首循環面對熱刺都要失分。（Getty Images）

普斯迪高古：終極任務是贏得英超冠軍

他不諱言，「要跟身處這水平一段時間的頂級球會競爭並不容易，球隊和團隊需要時間建立，我們要花點功夫追上。」1882年創會的熱刺，史上只贏過兩次頂級聯賽冠軍，對上一次已經要數到1960/61球季，最近一次贏得獎盃，也已是2007/08年的聯賽盃，普斯迪高古一番豪言，看似癡人說夢，然而熱刺屢次跟英超冠軍擦身而過，或者正是缺乏一個具備雄心壯志的領隊。

今季熱刺陣容大換血，不止失去王牌射手哈利卡尼（Harry Kane），正選門將由洛里斯（Hugo Lloris）換成新加盟的域卡里奧（Guglielmo Vicario），干地年代的「重臣」佩列錫（Ivan Perišić）被借走，中後場要員艾歷迪亞（Eric Dier）、尼當比利（Tanguy Ndombélé）外借，達雲臣山齊士（Davinson Sánchez）、盧卡斯莫拉（Lucas Moura）、哈利雲克斯（Harry Winks）亦相繼離隊。

換來的是占士麥迪臣（James Maddison）、比蘭莊臣（Brennan Johnson）、雲迪尹（Micky van de Ven）、柏度樸路（Pedro Porro）等球員。這個程度的大換血，理應需要一段磨合期，不料沒有英超執教的經驗普斯迪高古，似乎已很清楚自己和球隊的需要，季初已交出脫胎換骨的表現。尤其是在球隊經歷摩連奴、紐奴和干地3位領隊之後，熱刺在普斯迪高古手上終於再次踢出大膽進取、不怕犯錯的主攻風格，一班新兵最大年紀的已是26歲的麥迪臣和域卡里奧，個個年輕、當打、有活力，也更令人確信普斯迪高古在熱刺的「重建工程」充滿希望。

占士麥迪臣今季甫加盟熱刺火速成為球隊進攻核心。（Getty Images）

麥迪臣為連場大戰感興奮

近年阿仙奴、李斯特城均試過在爭奪英超前四名期間，在優勢中突然崩潰，普斯迪高古的「不關心前四」論調，某程度上或許也是為球隊減壓。甫加盟已火速成為熱刺中前場核心的占士麥迪臣，便對尾季連場大戰感到興奮，「我想參與重要比賽和重要時刻，剛好我們要悉數面對頭三位球隊，那將會很有趣。」

麥迪臣直言，「人們不停問我，我們會在爭標戰如何左右大局。我們不會這樣看，我們有工作要去完成」，他務實地說：「我們從不會去看能為其他球隊做什麼事，只想為球隊爭取最高名次，要做到這點，或要擊敗一些爭標球隊。」

面對攻力強大的阿仙奴、利物浦和曼城，熱刺焦點難免落在一條後防線，特別是門將域卡里奧和一對中堅羅美路、雲迪尹身上，最有力左右大局之人，其實可能是熱刺隊長孫興慜。

今季首循環孫興慜對曼城、阿仙奴和利物浦均有入球。（Getty Images）

熱刺首循環對三頭馬車1勝2和 孫興慜均有入球

全球期待熱刺當「造王者」，並非毫無根據，畢竟首循環三頭馬車均在熱刺身上失分。阿仙奴和曼城均在主場優勢下，只能賽和熱刺，利物浦最為不幸，作客熱刺因球證誤判及VAR失誤，吹走翼鋒路易斯迪亞斯沒有越位的入球，加上兩人被逐，9人應戰下終以1：2敗陣。

這3場比賽，熱刺均能與三頭馬車平分秋色，共通點是韓國星將孫興慜均有入球，對阿仙奴他梅開二度，兩度為熱刺扳平搶回一分，對曼城和利物浦均攻入先開紀錄一球。「老孫」對三強數據強大，19次對阿仙奴取得7入球2助攻，18次對曼城更有8入球4助攻，15次對利物浦亦有6入球1助攻。三大強隊想在熱刺身上搶分，先要想辦法箝制孫興慜。

普斯迪高古的熱刺復興大計，現時只是踏出第一步，他認為今季回復一個不錯的水平，給球迷一些希望十分重要，關鍵是從中建立一個可持續發展的基礎拾級而上，而並非只得「一年貨仔」。

過程中一定會有不穩定與失準，近期他們作客表現奇差，3月中0：3負富咸，之後在韋斯咸身上又和波失分，上周作客紐卡素更以0：4大敗。賽和韋斯咸後，普斯迪高古曾開玩笑說：「想要個遊戲手掣，將球員放在我想他們出現的地方」。周日熱刺先要面對剛剛5：0大勝車路士、近期火力全開的阿仙奴，這場北倫敦打吡大戰，會否再次令阿仙奴失分？

熱刺首循環對三頭馬車賽果：

阿仙奴 2：2 熱刺

熱刺 2：1 利物浦

曼城 3：3 熱刺



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英超三頭馬車餘下賽程

阿仙奴34戰77分（24勝5和5負；得失球+56；得球82、失球26）

阿仙奴餘下4輪英超賽程

28/04 作客vs熱刺

04/05 主場vs般尼茅夫

11/05 作客vs曼聯

19/05 主場vs愛華頓

利物浦34戰74分（22勝8和4負；得失球+41；得球75、失球34）

利物浦餘下4輪英超賽程

27/04 作客vs韋斯咸

04/05 主場vs熱刺

11/05 作客vs阿士東維拉

19/05 主場vs狼隊

曼城32戰73分（22勝7和3負；得失球+44；得球76、失球32）

曼城餘下5輪英超賽程

28/04 作客vs諾定咸森林

04/05 主場vs狼隊

11/05 作客vs富咸

14/05 作客vs熱刺

19/05 主場vs韋斯咸