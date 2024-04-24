曼聯足總盃狼狽晉級　坦赫格反擊傳媒：我不尷尬，尷尬的是你們

曼聯周三晚出戰英超，主場對錫菲聯，領隊坦赫格周二出席記者會，再被提起周日足總盃準決賽淘汰高雲地利。上場，曼聯在領先3：0下被追和，要靠互射十二碼才擊敗英冠的高雲地利。在周二，有記者問坦赫格有否感到尷尬，這位荷蘭藉主帥回擊傳媒「你們的反應才令人尷尬」。



在周日的足總盃準決賽，曼聯一度領先高雲地利3：0，但尾段連失3球，被追成3：3，在加時更差點輸，幸好VAR判定高雲地利的入球越位在先；兩隊戰至互射十二碼，曼聯驚險晉級。

曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

面對低一級聯賽的球隊都要弄得那麼狼狽，坦赫格被問到有否感到尷尬。他答：「沒有，我完全不理解你們（傳媒）的反應。」

坦赫格續說：「你問的問題：『（這場比賽）尷尬嗎？』沒有，你們的反應才令人尷尬。」

坦赫格說：「在頂尖的足球世界，結果說明一切。我們打入決賽，這是我們實至名歸的。不只是這場比賽，其他比賽也是一樣。我們控制住比賽直至最後20分鐘，我們運氣欠佳。幸好，我們在最後的互射十二碼有運，打入決賽，這是重要的成就。我作為領隊，過去4年入到4次盃賽決賽。」

「故此，這些評論是恥辱（So, the comments are a disgrace）。」

坦赫格表示安東尼被挑釁激怒才作出嘲諷的慶祝動作。（Getty Images）

擊敗高雲地利後，曼聯翼鋒安東尼向對手做出嘲諷動作慶祝，坦赫格承認安東尼做錯了，但他是被激怒了，情有可原。坦赫格說：「背後有原因，他才會有這個反應。你們見不到他被挑釁，只看到他的反應。不過，他不應該這樣做。」

「我看到哈利馬古尼及其他人的反應，我們應該認可高雲地利的表現以及他們反擊，同時大家也看到我們在頭70分鐘完全控制戰局，創造到大量機會。」

「3：0通常都能夠終結比賽，但他們（高雲地利）的反擊真的非常好。」

曼聯上周五委任韋確斯為技術總監，有報道指韋確斯上任後的主要任務，是考核坦赫格季尾最後一個月的表現，以決定其去留。坦赫格表示星期一與韋確斯首次見面，有一些交談，期待跟對方合作。他說：「我了解他的背景，我知道他在青年軍用的方法，他在青年軍有大量經驗，之後在修咸頓做了一年。」

拉舒福特對錫菲聯上陣成疑。（Getty Images）

曼聯陷傷兵潮，上場足總盃要卡斯米路客串中堅。坦赫格表示傷兵問題加劇，麥湯米尼及拉舒福特都有機會周三對錫菲聯缺陣。他說：「加拿祖有問題，所以我們（上場）才把他換走，但他可以的。麥湯米尼的情況還要檢查，上陣成疑，拉舒福特也是。般奴費南迪斯都有點問題，但我認為他能趕及上陣。」