23中國泳手藥檢呈陽性細節披露　美國總統拜登麾下高官要求徹查

23中國泳手東京奧運前一個月被驗出藥驗呈陽性反應一事，風波持續燃燒至外交層面，美國總統拜登麾下反禁藥高官Rahul Gupta要求徹查事件。

世界反禁藥組織則在網上記者會上詳細披露案情細節。



世界反禁藥組織（WADA）確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

WADA堅稱：已跟足程序，無改進空間

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）確認2021年東京奧運前一個月發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，卻未作任何處罰，並容許涉案運動員參賽，事件震撼全球，WADA兩度發聲明回應，捍衛他們讓涉事23泳手出戰東京奧運的立場，並在美國時間周一召開網上記者會回應提問。

WADA確認《紐約時報》上周六報道，23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月，被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。WADA總裁Witold Banka稱，「今次事件WADA在每個過程都跟足應有程序，調查每個線索。如果要我們再做一次，我們做出來的也是完全一樣。」他強調，「我們從每個方面細心審視中國反禁藥組織（CHINADA）的決定，追查每一項證據，並搜集進一步資料。」Witold Banka指出，「今次個案我們跟足程序，已無改進空間。」

2020東京奧運中國得獎泳手：

23中國泳手入住同一酒店，廚房內有禁藥殘餘

WADA在記者會上披露今次個案更多細節，包括中國反禁藥組織向他們報告，指出藥檢呈陽性反應的23個泳手，全部入住同一間酒店，而在該酒店廚房、大堂抽氣系統及排水渠內，均發現有曲美他嗪的殘餘。

而全部運動員藥檢結果均只帶有小量曲美他嗪，並徘徊在陰性與陽性反應之間，這個發現與刻意服用禁藥的反應不符，因此中國反禁藥組織裁定23泳手藥檢呈陽性為「食物受環境因素污染的結果」，決定不採取進一步行動，並知會WADA有關決定。WADA科學部門認定個案無可疑，因此毋需跟進，法律專家亦同意，國際體育仲裁法庭未必保證能推翻個案。

中國游泳界在領軍人物孫楊因破壞藥檢樣本被長期禁賽後沉寂一時。（Getty Images）

美國反禁藥組織：我們會追查到底

當被問到為何未有向涉案泳手提出暫時停賽，WADA提醒傳媒根據指引他們沒有權力這樣做。 國際泳聯（World Aquatics）指出，他們有信心陽性藥檢測試獲得專業處理，國際藥檢機構（International Testing Agency，簡稱ITA）確認，中國反禁藥組織自2021年作出相關決定以來，ITA未獲任何可靠證據指向隱藏或操控禁藥測試程序。

WADA詳細交代案情，仍未能完全消除各界疑慮。美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）表示不滿，要求「那些隱藏陽性測試結果的人，受到法律制裁」，並威脅或採取法律行動。泰加特聲言，「整件事對全球清白運動員來說是個慘劇」，並指出，「他們應該公布有關違規事項，他們應取消那些運動員參賽資格，他們應該要（運動員）暫時停賽」。

美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）聲言，今次事件「對全球清白運動員來說是個慘劇」。（Getty Images）

白宮高官下令徹查

他認為，「清白運動員會對這個制度感到沮喪和不高興，一班這個水平的運動員可以在禁藥測試對這種藥物呈陽性反應，受國家保障創作這種借口，然後獲得全球監管機構放行。」泰加特表示，「運動員要求檢討及調查，我們會尋根問底，找出事情是如何可能發生的。」

美國《紐約時報》亦報道指，白宮要求調查今次事件，並指會在今個星期與反禁藥官員會面時提出。拜登政府旗下的反禁藥高官、全國藥物控制政策辦公室總監Rahul Gupta指出，他計劃在今個星期與體育官員於華盛頓召開的兩天會議期間，提出如何處理此事，全球反禁藥組織的高層官員亦會參與相關會議。Rahul Gupta本人亦是WADA行政委員會成員之一。

中國外交部發言人汪文斌指中國游泳運動員「無過錯、無疏忽」。（中國外交部）

對於美國方面的激烈反應，WADA則威脅會對隱瞞事實的指控採取法律行動，以維護組織的聲譽。中國外交部發言人汪文斌周一回應事件時稱，「相關的報道是虛假信息、不實的報道」，指出相關中國游泳運動員「無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規」，揚言世界反禁藥組織審查後，認同中國反禁藥組織的調查結果。汪文斌續稱，事件在2021年經中國反禁藥組織「全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染的食物所致。」

WADA並未公布涉案23名中國泳手名字，中國游泳隊在東京奧運共派出30名泳手參賽，獲得3金2銀1銅共6面獎牌，共有9名泳手得獎。汪順贏得男子200米混合泳金牌，張雨霏獲得女子200米蝶泳金牌、100米蝶泳銀牌，李冰潔在女子400米自由泳摘銅；張雨霏和李冰潔聯同隊友楊浚瑄、湯慕涵、董潔和張一璠合力贏得女子4X200米自由泳接力金牌，張雨霏、楊浚瑄、徐嘉余和閻子貝合作在男女混合4X100米混合接力摘銀，這9位中國泳手料大部分均會出戰2024巴黎奧運。