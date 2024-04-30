英冠｜李斯特城大勝提早封王　37歲華迪梅開二度：我仲好有活力

李斯特城在周一晚英冠靠老將占美華迪梅開二度，作客以3：0大勝普雷斯頓，提早一輪贏得英冠錦標。李城45戰得97分，領先同樣踢了45場的列斯聯7分，並領先44戰90分的葉士域治7分，鎖定聯賽冠軍。他們在上周五已經提早取得升班資格。



周一晚的英冠，華迪在36分鐘及52分鐘各建一功，助李城領先普雷斯頓2：0，到67分鐘麥卡迪亞（Kasey McAteer）錦上添花，最終以3：0大捷，提早贏得聯賽冠軍。

攻入兩球的華迪賽後笑言：「（下季）可能我不在！」

他續說：「我個人而言，仍然感覺很有活力。我照顧到自己。很幸運，我可以在家中做到所有恢復的療程。當我完成訓練回家，我可以在家中恢復。可以坐在冷凍室內看iPad一小時，我覺得很開心。」

「我還未打算掛靴，雙腳感覺仍很好。我覺得自己跟以前一樣健康有狀態，看看之後會發生什麼事。」華迪今季聯賽攻入18球，各項賽事合共20球；這位「狐狸」忠臣在12年李城生涯，上陣463場攻入190球。

在2014年，華迪協助李城以102分贏得英冠錦標升班，開始了李城的黑馬傳奇。在2016年，李城歷史性贏得英超冠軍，在季初，他們是5000倍的超級大冷門。在2017年，他們打入歐聯八強，最終遭馬德里體育會淘汰。在2021年，他們在足總盃決賽擊敗車路士，贏得冠軍。去年，他們結束9年英超傳奇之旅降班。今年，他們又再捲土重來。