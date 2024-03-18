車路士足總盃有驚無險　「大嘥鬼」史達寧罰球離譜炒高+極刑宴客

英格蘭足總盃八強，車路士憑補時階段連入兩球，以4：2擊敗李斯特城晉級。

不過史達寧（Raheem Sterling）因今場屢次失機，加上主射十二碼宴客，賽後通過社交媒體向球迷道歉，稱會以10倍表現強勢歸來。



史達寧今場表現不如理想。（路透社）

面對今季跌落英冠的李斯特城，車路士坐擁億萬大軍在主場踢出氣勢，上半場便以兩球優勢進入更衣室，但下半場初段阿素迪沙斯（Axel Disasi）自擺烏龍，加上馬維迪迪（Stephy Mavididi）射入世界波，車路士在62分鐘被追和至2：2。

雖一度出現暗湧，不過憑補時階段連入兩球，車路士有驚無險晉級。陣中主力史達寧在26分鐘射失十二碼，賽後在Instagram向球迷道歉：「我為射失十二碼向所有車路士球迷道歉，我將以10倍力量幫助球隊取勝，並繼續每天都為隊徽奮戰。」

然而史達寧今場表現令人失望之處，不僅是極刑宴客。第75分鐘時他在禁區頂主射罰球一飛衝天，不論高度及橫向準繩度都「離晒大譜」，連攝影機都「跟甩」，英媒《Metro》形容他將皮球射至觀眾席「Z行」。

此外，他還有一次單刀射偏，整場比賽共錄兩次錯失黃金機會，因此有球迷表示「他要道歉的事情不只是射失十二碼」、「兄弟我認為那球罰球更差」、「個波應該重搵緊」。

車路士一眾球員則在Instagram力撐這名隊友，表示他不用為此道歉；由於史達寧跟高爾彭馬（Cole Palmer）似乎有爭射十二碼，領隊普捷天奴（ Mauricio Pochettino）亦維護前者：「這不是什麼問題，高爾彭馬可以射失，史達寧也可以射失，對我來說這是他們之間的決定。」

高爾彭馬亦有留言支持史達寧。（Instagram截圖）

他續稱永遠都會支持球員在球場上作出的決定，「這表示球隊成長並變得更為成熟，我為我們作出決定而感到高興。」