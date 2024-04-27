李斯特城重返英超　37歲華迪再幫手升班　前哥迪奧拿助教領導有方

恭喜李斯特城重返英超！當英冠次席的列斯聯在周五聯賽以0：4不敵昆士柏流浪後，榜首的李斯特城穩坐頭兩名，提早奪得升班資格，重回英超。

今季李城由前哥迪奧拿的助手馬利斯卡（Enzo Maresca）執教，樹立控球型踢法，季初所向披靡，連戰連捷，儘管季中下滑，但仍能守得住升班席位。

李城去年夏天降班星散，中場面目全非，幸青訓產品德士貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）擔起大旗，哈利雲克斯（Harry Winks）、馬維迪迪（Stephy Mavididi）、法達胡艾沙夏古（Abdul Fatawu Issahaku）及麥斯靴曼臣（Mads Hermansen）等新兵入章，當然還有37歲的老將射手占美華迪（Jamie Vardy）發揮餘熱。



馬利斯卡周五晚在家中見證列斯聯輸波，李城提早升班。（李斯特城X）

列斯聯輸波後45戰得90分，肯定無法超越44戰94分的榜首李城，目前尚有可能力壓李城的，只有第三位43戰89分的葉士域治。換言之，李城提早兩場鎖定英冠頭兩名，獲得升上英超的資格。

李城上季降班，成為繼布力般流浪後第二支降班的前英超冠軍。主將占士麥迪臣、哈維班尼斯、泰利文斯等離隊，中前場面目全非。正所謂「蛇無頭不行」，李城在去年6月即邀得馬利斯卡掌帥印，重整陣腳。

馬利斯卡帶領李城升班。（Getty Images）

馬利斯卡球員時代踢中場，效力過祖雲達斯、費倫天拿、西維爾、馬拉加、森多利亞等球會，退役後執教鞭，曾擔任曼城預備組領隊，贏得預備組聯賽冠軍。及後，他獲邀執教帕爾馬，但黯然下台，重返曼城，出任哥迪奧拿的助教。

去年夏天，曼城贏得歐聯冠軍。成為三冠王後的6日，馬利斯卡決定離隊，接受執教李城的挑戰。被問到離開曼城是否艱難的決定，馬利斯卡說：「不是，我的想法從來是以自己為先。」

「他們早知道，只要有合適機會、合適的球會，我就會離開。李城是個完美的選擇。」馬利斯卡在季初時受訪說：「我的最大目標是，加入一間能夠按照我想法去運作的球會。由我第一日與球會（李城）見面，我們便就他們的踢法跟我的想法達成一致。」

馬利斯卡喜歡使用一套4-3-3或4-2-3-1的陣式。中鋒位置由達卡（Patson Daka）及老將華迪輪換。雖然華迪只有約一半比賽踢正選，但今季仍攻入16球，為隊中首席射手。10年前，華迪在13/14球季助李城以102分勇奪英冠錦標升上英超，上季他忠心地伴隨球隊降班，再次領「狐狸」重返英超。

至於達卡就攻入7球並有5次助攻，而伊恩拿祖都可以踢這個位置，今季射入5球。

37歲的華迪仍然寶刀未老。（Getty Images）

李城的兩翼側擊靠兩位新兵，分別是從蒙彼利埃加盟的左翼馬維迪迪以及來自士砵亭的借將法達胡艾沙夏古。25歲的馬維迪迪出自阿仙奴青訓，其後轉至祖雲達斯，但他在兩間大球會都得不到重用，靠外借吸收經驗，至轉會蒙彼利埃才有穩定上陣機會。加盟李城後，他今季聯賽射入12球，並有6次助攻。法達胡艾沙夏古年僅20歲，兩年前就代表加納出戰世界盃。他今季在李城攻入6球，交出12次助攻，場均2.2次成功突破，為隊中最多成功突破的球員。

馬維迪迪今季交出好表現。（Getty Images）

在麥迪臣及泰利文斯離隊後，李城中場鐵三角只餘防中尼迪迪，這位尼日利亞球員今季仍是李城的主力，他的拍檔變成從熱刺來投的哈利雲克斯。有雲克斯，尼迪迪更多參與進攻，今季有4個入球及5次助攻。最搶鏡的是德士貝利賀爾，這位25歲李城青訓產品，前兩季開始上位，今季擔正做核心，擁有很大自由度去發揮他的創造力，聯賽入球及助攻皆「上雙」，分別是12入球及14助攻。

德士貝利賀爾的入球及助攻皆達雙位數。（Getty Images）

防線上，李城大致保留降班主力，包括維斯達加特（Jannik Vestergaard）、菲斯（Wout Faes）、列卡度彭利拿（Ricardo Pereira）及占士祖斯甸（James Justin）。門將方面，李城不需要再倚重丹尼禾特（Danny Ward），他們去年夏天從邦比買入丹麥的麥斯靴曼臣當首席門將。

李城季初脫胎換骨，去年8月四戰全勝，馬利斯卡當選該月英冠最佳領隊。在9月到10月，李城錄得聯賽9連勝。馬利斯卡在10月及12月再次當選每月最佳領隊。在今年2月中的時候，李城的榜首優勢多達12分，並領先第三位的球隊14分，大形勢大好。

馬利斯卡的戰術以控球為基礎，講求耐性。李城是今季英冠平均控球率第二高的球隊，有61.8%，僅少於修咸頓；李城的傳球成功率也是僅次修咸頓的第二高，為88.1%。

李斯特城季初大勇，季中稍為回落，但都能夠提早升班。（Getty Images）

在季初時，被問到有什麼想跟球迷說，馬利斯卡答：「要有耐性。有時候我理解的，他們較喜歡直接及長傳，但這個不是我們想的踢法。有時候，我們會踢得直接，創造機會，這是對的。不過，這個不是我們的身份及風格。」

然而，由2月底到3月，李城陷入低谷，6場聯賽1勝1和4負，到4月又經歷兩連敗，幸好他們近期回勇，連贏西布朗及修咸頓。再者，列斯聯等競爭對手都頻頻失手，令到李城得以提早升班，而且冠軍在望。

作為哥迪奧拿的前助手，馬利斯卡難免被問到在哥帥身上有沒有學到什麼。馬利斯卡提到，他球員時代在安察洛堤等名帥手下踢過波，亦跟干地做過隊友。「我很幸運可以向安察洛堤、納比、柏歷堅尼等主帥學習，你可以學到很多東西，但最終你要有自己的想法。」馬利斯卡說。

「在曼城，你不能嘗試模仿哥迪奧拿。你可以學到很多東西，但複製過來是很困難的，因為他太優秀了，他是身一，他是天才，你難以用他的方式去思考。」