英超｜愛華頓扣分後傳被索償3億鎊　曼城車路士若違規或被罰降班

愛華頓因違反英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs）被扣10分一事震驚足球界，「拖肥糖」亦因此降至聯賽第19位，球會否認指控並表明會上訴。然而這間默西塞德郡球會所面臨的不僅是聯賽扣分，還有來自3間球會的巨額索償。



愛華頓被英超扣10分一事，迅速成為近日足球界最大新聞。（路透社）

愛華頓被指控由2018/19季初至2021/22季尾期間錄得約3.72億鎊的虧損，根據相關條例，英超只允許每間球會在3年內有1.05億鎊的赤字。

早在3月下旬，該間默西塞德郡球會被指控違反財務公平競爭條例（Financial Fair Play Rules，下稱FFP）時，英國《衛報》便報道指列斯聯及般尼曾在去年聯名去信英超賽會，質疑「拖肥糖」違反FFP，並表示自己有權獲得相應賠償。

英國《每日郵報》指出，李斯特城亦加入向愛華頓索償行列之中，因為在上季的護級之爭中，最終愛華頓以2分之差力壓「藍狐」護級成功。李斯特城認為如果賽會在上季採取行動，他們便能避免降班命運。

李斯特城上季以2分之差護級失敗。（Getty Images）

報道續指，最初有意索償的球會還包括修咸頓及諾定咸森林，不過由於前者最終在榜尾落後太多、後者最終則護級成功，因此兩間球會最終皆退出追究之列。至於餘下3間球會，則已告知英超賽會他們將會正式起訴愛華頓，並根據降班後每季會損失1億鎊的基礎，合共索賠3億鎊。

愛華頓最近正處於將近易手狀態，班主摩斯利（Farhad Moshiri）在9月同意將94.1%股份出售予美國私募基金777 Partners，並預計相關程序在年底內完成，未知有關索償會否影響收購。《利物浦回聲報》表示據消息人士透露，被扣分對收購影響不大，因為777 Partners對此早有準備，他們根據潛在的處分及罰款，分別設有相應收購計劃。

愛華頓被扣分後目前只得4分，從14位驟跌至第19位，領隊戴治恐倍感壓力。（Getty Images）

曼城前顧問律師：「藍軍」及「藍月」有可能降班

在愛華頓被重罰之事傳出後，不少網民的第一反應都是「曼城及車路士為何仍未被處分？」曾擔任曼城顧問律師的Stefan Borson在社交平台X（前稱Twitter）上表示，在未查看任何判決供詞下，他認為扣10分的處罰過於嚴厲，同時若曼城及車路士的指控被證實，該兩間球會面臨判罰將會更重——包括降班。

不過他在閱讀裁決結果後，反駁利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）認為愛華頓「十分合作，而且沒有迴避及嘗試拖延」的看法：「他們被獨立調查委員會認為『不夠坦誠』，而且在拖延方面，他們比曼城更缺乏相關時間表。」

Stefan Borson續指，愛華頓被認定因違規而獲得4個球季的體育優勢（sporting advantage），並且沒有充分合作，「我認為扣10分有點苛刻，但認為他們沒有做錯任何事的話，這想法並不正確。」

愛華頓被認為因違規而獲4個球季的體育優勢。（Getty Images）

至於曼城身負115條指控卻仍未有相關判罰，他認為愛華頓今次涉及案情相對簡單，但曼城一案則要複雜及龐大10倍。「它（曼城）有更多的文件、證人，或許還要諮詢更多的專家。」

曼城在2月時被英超賽會指控，於過去9年間115次違反財政條款，並要求他們提供「正確的財務資料，以公平審視球會的財務狀況。」當中包括球會收入、贊助收益及營運開支，當時BBC指最高判罰可將曼城逐出英超，不過曼城已多次否認相關指控，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）亦表明相信球會。

曼城面臨115項違反財政條款指控，曼城前顧問律師認為一旦被證實，將可能導致他們降班。（Getty Images）

車路士目前亦正被英超賽會調查，英國《衛報》早前報道，「藍軍」前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）在過去10年多次利用個人離岸戶口，為車路士支付總計約數千萬鎊，但相關紀錄並沒有列入公開賬目之中。