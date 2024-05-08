歐聯｜多蒙特入決賽社交媒體陷瘋狂　忍足4年終發文翻舊帳

歐聯4強，多蒙特兩回合都以1：0擊敗巴黎聖日耳門，總比數2：0殺入決賽，大大超出外界預期。

多蒙特的社交媒體X（前稱Twitter）編輯也跟球迷一樣興奮到「跳掣」，不僅瘋狂發文明言不會睡覺，更記仇地翻出了PSG在4年前的一個發文，狠狠「鞭屍」。



多蒙特上季煞科日自毁長城失掉德甲冠軍，今季在祖迪比寧咸離隊下，聯賽表現也不濟，是近9季以來戰績最差的一季。不過，「蜜蜂兵團」竟能在歐聯高歌猛進，打入決賽，球會的社交媒體編輯也連環瘋狂發文，有時只是一堆亂打的英文字母，似乎已興奮到陷入瘋狂。賽後近4小時，編輯還未「收工」，雖然歐洲時間已是深夜，他還是在X上發文道：「今晚不會睡覺」。

云云發文之中有官方式賽果、有球員在場上的感人時刻等等，但其中一個最搶眼的，是分享PSG「舊Po」的帖文——4年前，多蒙特在歐聯16強遇上PSG，首回合多蒙特憑着當時新加盟的艾寧夏蘭特連入兩球贏2：1，夏蘭特也擺出招牌「打坐」慶祝動作；次回合PSG主場2：0獲勝，在總比數反勝3：2淘汰對手。

2020年歐聯16強，多蒙特和巴黎聖日耳門踢得相當火爆。（Getty Images）

當時比賽結束後，PSG在社交媒體分享了一張照片，相中包括麥巴比、尼馬在內等17名球員一同模彷夏蘭特打坐，明顯是抽水，一度惹來熱議，多蒙特一度分享帖文反擊「Rent-free」（意指PSG很在意夏蘭特），不過很快就刪文。

但多蒙特編輯似乎一直記住這則帖文，今次擊敗PSG後，一瞬間就找回這則發文，分享之餘還留言：「Aged like fine wine（陳年美酒，在此處是指PSG多年前的帖文，如今在多蒙特眼中變成可口的笑話）」。