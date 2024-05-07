桌球｜新任世界冠軍威爾遜的殘酷物語　直視失敗　不控訴　只堅持

失敗不可怕，不願意面對失敗，才最可怕。

威爾遜（Kyren Wilson）在世界桌球錦標賽決賽以18：14擊敗鍾斯（Jak Jones），成為世界冠軍。32歲的他，2010年展開職業球手之路，一直寂寂無聞，沒人對Kyren Wilson這個名字感到興趣，即使他一度跌至業餘界別，對世界也絲毫沒有影響。

要控訴嗎？不。他用洛奇（Rocky Balboa）形容自己——記住失敗的痛，繼續戰鬥，甚至妻子曾經中風、癲癇，兒子亦要施手術，他在崩潰邊緣捱過來，終於在克魯斯堡劇院，舉起世界冠軍的銀盃。



戰勝妻子中風、兒子患病施手術的低谷，威爾遜奪得世界冠軍，無負The Warrior的綽號。（Getty Images）

今年的桌球世錦賽決賽迎來兩個新鮮的名字，英國的威爾遜和威爾斯的鍾斯，都不是排名賽決賽常客，鍾斯甚至是外圍賽球手，來到決賽絕對是爆冷戰果。

35局18勝的決賽分四節舉行，威爾遜第一節勝7：1，首局「起迫」129度，非常亮眼。但他在第二及第三節皆表現平平，單節比分為4：5和4：4，全賴首節的優勢，大分領先15：10。最後一節，他單節輸3：4，但大分勝18：14，職業生涯首次奪得世界冠軍。頒獎禮的彩帶在空氣中飄落，兩名兒子坐在球枱上陪伴威爾遜高舉銀盃，作為兒子、丈夫和父親的他，回顧從6歲開始的桌球經歷，他百感交集。

「此時此刻，能與家人同在，實在可貴。從6歲打桌球開始，經歷如坐過山車般，大家都犧牲很多，感恩現在能夠一起慶祝奪冠時刻。」威爾遜說。

威爾遜從6歲開始打桌球，身處桌球文化深厚的英國，他也渴望像偶像彼得艾頓（Peter Ebdon）般，成為職業球手。2010年，19歲的他如願以償進入職業桌球壇，可惜征戰一年就被擯回業餘桌球。是世界容不下他，還是自己沒有足夠實力立足？威爾遜心知肚明。他回到北安普頓一家酒吧打工，一邊賺錢，一邊練習，父母甚至把物業二按套現，為的只是讓威爾遜有足夠資源，繼續爭取職業桌球的入場券。

2013年，他終於以足夠的戰績回到職業球壇。2015/16球季，他在上海大師賽取得首個排名賽錦標，當時世界排名54的他在決賽擊敗特林普，成為自2005年以來排名最低的冠軍球手。

此後十年，在今次贏得世界冠軍前，他5次於排名賽掄元，包括2015/16的上海大師賽、2018/19的Paul Hunter經典賽和德國大師賽、2020/21年的冠軍聯賽及2022/23年的歐洲大師賽。2019/2020球季，病毒籠罩全球，世錦賽也因為疫情而押後三個月，儘管當時人心惶惶，威爾遜卻心無旁騖打出驚喜，一舉殺入決賽，爭冠對手是「魔王級」的奧蘇利雲。

「就像洛奇一樣，輸掉之後回到最令人討厭的健身室，尋回自己。疫情之下的決賽，我被『偷走』了獎盃，那種感覺永世難忘，然後，我全力付出所有。」今天回顧4年前輸8：18的決賽，威爾遜百感交集，但他終歸沒有食言，憑實力站上世界之顛，說話別具說服力。「我相信我可以贏更多世界冠軍。第一個是最困難的，現在沒人可以拿走我的冠軍了。」威爾遜說。

其實威爾遜在今個球季也面對極大壓力。他的妻子Sophie早前曾經腦中風，後被診斷為癲癇，當時威爾遜正出戰德國大師賽，結果4強止步；他的兒子Bailey同樣患病，鼻子需施手術。難怪他的賽後感言，說的全與家人關：「兒子在電視訪問說自己的運動偶像是C朗拿度，希望現在我能取代C朗吧。」綽號The Warrior的威爾遜，果然每刻都在戰鬥——是的，競技體育從來都殘酷，與其用「說話」去說話，不如面對失敗，然後用實力說話。