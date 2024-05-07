英國跳水王子戴利將5戰奧運　東京奪金後休戰兒子一句話令他復出

「跳水王子」戴利（Tom Daley）入圍英國跳水隊巴黎奧運名單，將成為當地首位5戰奧運的跳水選手，再次嘗試從中國隊手中爭奪獎牌。

14歲初戰奧運，戴利在東京奧運男子十米雙人高台跳水摘金後暫別賽場。離開跳水館之後生活多姿多彩，世人以為這位跳水界「萬人迷」會退役，休戰兩年之久，去年因5歲兒子一句話復出賽場，並達成身為爸爸的諾言。



英國跳水王子戴利將5戰奧運。（Getty Images）

英國跳水王子奧運戰記

戴利2008年在北京初戰奧運，年僅14歲的他在個人及雙人十米高台跳水項目由初賽、準決賽到決賽一路過關，即使分別僅得第七及第八名，但被看好未來有潛力威脅中國隊。2009年世錦賽他意外力壓兩位中國選手奪金，亮眼表現加上帥氣外型，令他火速成為跳水界焦點人物。2012倫敦奧運主場出戰，他成為英國隊領軍人物，雙人賽失手得第四，個人賽獲得銅牌，人氣再度引爆。

他之後並未成長至預期中有力威脅中國隊的「魔王級別」，但仍在2016里約熱內盧奧運摘下雙人高台銅牌，2017年世錦賽再在男子十米高台奪金，第二度成為男子十米高台跳水世界冠軍。2020東京奧運他是「四朝元老」了，男子高台再次獲得銅牌，意想不到的是雙人高台在決賽頭三跳落後中國隊組合曹缘／陳艾森15.3分之下，他與拍檔Matty Lee憑後勁以1.23分力壓中國組合後上封王，首度贏得奧運金牌。

戴利人氣持續高漲，不止是他為英國贏得史上第二面跳水奧運金牌，愛上編織的他不時被鏡頭捕捉到在賽前織冷衫的可愛畫面，與一身肌肉成強烈對比，再次當上話題人物。

戴利與拍檔Matty Lee在東京奧運力壓中國組合封王，首度贏得金牌。（Getty Images）

兒子一句話令他復出

在跳水館奮戰多年，戴利在東京奪金後急流勇退。闊別賽場兩年，去年7月突然復出賽場，全因5歲長子羅比（Robbie）跟他說了一句：「爸爸，我想睇你在奧運會跳水」。

可惜他的金牌拍檔Matty Lee正在養傷，身邊隊友換成更年輕的Noah Williams。

戴利一家四口。（戴利IG）

新拍檔大讚：世人不知他有多厲害

二人合作時間雖短，但成績已經不錯，去年12月世錦賽獲得銀牌，今年3月更在世界盃柏林站贏得金牌。

Noah Williams大讚戴利：「世上無另一個人能夠退出兩年，一復出便在世錦賽獲獎並在團體賽奪金」，並指出，「我不認為人們知道戴利有多厲害」，「他的努力和天份都是很瘋狂，他的水平遠遠超越隊中所有人。」

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戴利出道早，目前仍只得29歲，已擁有1金3銅4面奧運獎牌，他在巴黎力爭衛冕，「當然我想再奪獎牌，如果我說不想，一定是講大話。我天性如此，我將會傾盡全力嘗試。」

戴利目前跟編劇丈夫Dustin Lance Black以及兩子在洛杉磯居住。

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英國跳水隊公布雙人賽8人奧運名單時，團長Mark England亦讚揚戴利的質素，「4對組合都在世界舞台證明他們能挑戰獎牌，看到跳水運動員在每屆奧運都變得更強大，實在神奇。特別祝賀戴利成為英國史上首個五戰奧運的跳水選手，一項了不起的成就。」