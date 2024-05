曼聯戰阿仙奴前大敗一場　坦赫格拒談前途：我是領軍翻身正確人選

曼聯今季低處未算低,英超聯賽作客0:4恥辱大敗予水晶宮,再次惹來各界狠批,球評家加歷查揶揄「曼聯派U23落場都不會輸0:4」,曾效力紅魔的奧雲更揚言,曼聯應及早辭退坦赫格,以免在足總盃決賽被曼城大炒。

坦赫格拒絕回應前途問題,強調自己是領軍翻身的正確領隊人選。



曼聯0:4大敗予水晶宮,坦赫格強調自己是領軍翻身的正確領隊人選。(Getty Images)

曼聯遭下游的水晶宮血洗,坦赫格賽後不再如之前那樣樂觀:「作為曼聯我們應表現得更好,上陣球員應做得更好。這場敗仗是應得的,表現不是我們所預期。」

曼聯鬧中堅荒,防守中場卡斯米路再次客串踢中堅,夥拍剛趕及傷癒上陣的36歲老將伊雲斯,欠缺速度的兩人遇上水晶宮一眾「快馬」,顯得格外狼狽,尤其是卡斯米路,坦赫格認為,不應集中在一個球員身上,而要注重整體表現。

卡斯米路再次客串踢中堅,災難級演出有份導致曼聯大敗。(Getty Images)

坦赫格不滿5球員表現

球隊發揮再次失靈,他尤其不滿所失的第一球,「獲得界外球時,5個球員看着皮球,今季已非首次發生。」曼聯球員個個望波,無人行動,奧利斯在離門40碼接應界外球後一路帶入禁區射入。「我知我們有年輕球員,就算是年輕球員,為一隊上陣時也須學習肩負責任。」

他無開名說明是哪5位球員,為直播評述的加歷查之後在分析節目中稱,坦赫格所說的應該是高比馬恩奴、雲比沙卡、基斯甸艾歷臣、加拿祖及美臣蒙特。周日大戰阿仙奴在即,坦赫格指,「我們必須從今仗學習及進步。」

曼聯在中堅傷兵潮下愈踢愈頹。(Getty Images)

「我是領軍翻身的正確領隊」

他來季去留近月不斷被談論,坦赫格拒絕談到自己在曼聯的前途,「我不會去想它,只會盡我所能為球隊作出最好準備。我們有很多問題,我唯一專注的就是令球隊表現得更好。」

不過他認為,自己仍是曼聯領隊合適人選,「絕對是,我是令球隊翻身的正確領隊」(Absolutely, I am the right manager to turn things around),又再次強調傷兵嚴重的影響,「如果合適的球員能上陣,我們擁有一支好球隊,但我們幾乎失去整條後防線,我們於是有麻煩。」

曼聯來季肯定無法出戰歐聯,次一級的歐霸要靠爭取聯賽第五名或足總盃冠軍獲得,分數上前者接近沒可能,後者要對曼城,機會看來也不高;如曼城贏足總盃,歐霸另一席位會由英超第六名補上,曼聯原本在此有優勢,近期「倒水式」失分之下跌至第八位,不止歐霸未必保得住,第七位的歐協聯資格也未必搶得到。

場邊的坦赫格再次無能為力。(Getty Images)

奧雲:一早已說坦赫格不是正確人選

曼聯舊將奧雲看法相反,「我早已說過坦赫格不是曼聯領隊正確人選,很久很久之前已經說過了」,他揚言:「坦赫格來季不能帶領曼聯」。「他們要踢足總盃決賽,還有數場決定來季是否有歐洲賽踢的重要賽事,去到某些位你必須作出決定」,奧雲甚至認為曼聯應立即辭退坦赫格,「他們絕對會被曼城大炒,會被徹底摧毀,事實上,阿仙奴會在奧脫福將他們完全擊潰,紐卡素也可能擊敗他們,連作客白禮頓我也不敢說他們有機會贏。」

奧雲指出,曼聯如繼續踢出對水晶宮一仗差勁表現,餘下賽事或一無所得,「就算只是4場比賽,關係那麼大之下,我好奇曼聯董事局會否立即作出激烈決定。」無論如何,這位前英格蘭一代射手明言,「坦赫格來季不能帶領曼聯,他不夠好。我很早之前已在想,他不夠級數帶領曼聯。」

加歷查:英超其中一支被指導得最差的球隊

利物浦名宿加歷查認為,無關傷兵問題,「沒有一支曼聯應該0:4不敵水晶宮」,並宣稱,「曼聯今仗就算派出U23對水晶宮,也不會輸0:4。」

他批評,曼聯是目前英超其中一支被指導得最差的球隊( one of the most poorly coached teams in the Premier League),「這是事實,坦赫格需要交出表現,他需要有信念。」