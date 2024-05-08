曼聯戰阿仙奴前大敗一場　坦赫格拒談前途：我是領軍翻身正確人選

曼聯今季低處未算低，英超聯賽作客0：4恥辱大敗予水晶宮，再次惹來各界狠批，球評家加歷查揶揄「曼聯派U23落場都不會輸0：4」，曾效力紅魔的奧雲更揚言，曼聯應及早辭退坦赫格，以免在足總盃決賽被曼城大炒。

坦赫格拒絕回應前途問題，強調自己是領軍翻身的正確領隊人選。



曼聯0：4大敗予水晶宮，坦赫格強調自己是領軍翻身的正確領隊人選。（Getty Images）

曼聯遭下游的水晶宮血洗，坦赫格賽後不再如之前那樣樂觀：「作為曼聯我們應表現得更好，上陣球員應做得更好。這場敗仗是應得的，表現不是我們所預期。」

曼聯鬧中堅荒，防守中場卡斯米路再次客串踢中堅，夥拍剛趕及傷癒上陣的36歲老將伊雲斯，欠缺速度的兩人遇上水晶宮一眾「快馬」，顯得格外狼狽，尤其是卡斯米路，坦赫格認為，不應集中在一個球員身上，而要注重整體表現。

卡斯米路再次客串踢中堅，災難級演出有份導致曼聯大敗。（Getty Images）

坦赫格不滿5球員表現

球隊發揮再次失靈，他尤其不滿所失的第一球，「獲得界外球時，5個球員看着皮球，今季已非首次發生。」曼聯球員個個望波，無人行動，奧利斯在離門40碼接應界外球後一路帶入禁區射入。「我知我們有年輕球員，就算是年輕球員，為一隊上陣時也須學習肩負責任。」

他無開名說明是哪5位球員，為直播評述的加歷查之後在分析節目中稱，坦赫格所說的應該是高比馬恩奴、雲比沙卡、基斯甸艾歷臣、加拿祖及美臣蒙特。周日大戰阿仙奴在即，坦赫格指，「我們必須從今仗學習及進步。」

曼聯在中堅傷兵潮下愈踢愈頹。（Getty Images）

「我是領軍翻身的正確領隊」

他來季去留近月不斷被談論，坦赫格拒絕談到自己在曼聯的前途，「我不會去想它，只會盡我所能為球隊作出最好準備。我們有很多問題，我唯一專注的就是令球隊表現得更好。」

不過他認為，自己仍是曼聯領隊合適人選，「絕對是，我是令球隊翻身的正確領隊」（Absolutely, I am the right manager to turn things around），又再次強調傷兵嚴重的影響，「如果合適的球員能上陣，我們擁有一支好球隊，但我們幾乎失去整條後防線，我們於是有麻煩。」

曼聯來季肯定無法出戰歐聯，次一級的歐霸要靠爭取聯賽第五名或足總盃冠軍獲得，分數上前者接近沒可能，後者要對曼城，機會看來也不高；如曼城贏足總盃，歐霸另一席位會由英超第六名補上，曼聯原本在此有優勢，近期「倒水式」失分之下跌至第八位，不止歐霸未必保得住，第七位的歐協聯資格也未必搶得到。

場邊的坦赫格再次無能為力。（Getty Images）

奧雲：一早已說坦赫格不是正確人選

曼聯舊將奧雲看法相反，「我早已說過坦赫格不是曼聯領隊正確人選，很久很久之前已經說過了」，他揚言：「坦赫格來季不能帶領曼聯」。「他們要踢足總盃決賽，還有數場決定來季是否有歐洲賽踢的重要賽事，去到某些位你必須作出決定」，奧雲甚至認為曼聯應立即辭退坦赫格，「他們絕對會被曼城大炒，會被徹底摧毀，事實上，阿仙奴會在奧脫福將他們完全擊潰，紐卡素也可能擊敗他們，連作客白禮頓我也不敢說他們有機會贏。」

奧雲指出，曼聯如繼續踢出對水晶宮一仗差勁表現，餘下賽事或一無所得，「就算只是4場比賽，關係那麼大之下，我好奇曼聯董事局會否立即作出激烈決定。」無論如何，這位前英格蘭一代射手明言，「坦赫格來季不能帶領曼聯，他不夠好。我很早之前已在想，他不夠級數帶領曼聯。」

加歷查：英超其中一支被指導得最差的球隊

利物浦名宿加歷查認為，無關傷兵問題，「沒有一支曼聯應該0：4不敵水晶宮」，並宣稱，「曼聯今仗就算派出U23對水晶宮，也不會輸0：4。」

他批評，曼聯是目前英超其中一支被指導得最差的球隊（ one of the most poorly coached teams in the Premier League），「這是事實，坦赫格需要交出表現，他需要有信念。」