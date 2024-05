港超聯︱香港U23門將回流追夢　踢到絕望長文自白：如中一生考DSE

成軍第三季的港超球隊「香港U23」打着「培養年青球員」的旗號,拒羅致外援、以全本地球員人腳應戰,除數名相對有經驗球員,其餘全是23歲或以下小將。

來到「三年期限」的最後一季,「香港U23」下屆是否續戰仍屬未知數,球隊主力門將雲天樂日前在社交網絡撰長文,分享自己今季的絕望與無力感。



香港U23過去兩季未曾在聯賽取勝,更單場失掉多球被大炒,只能以包尾完成聯賽;雖然今季情況稍有改善,擊敗晉峰取得港超聯第一勝,也壓過對手擺脫榜尾,但失球數仍是港超之冠。

香港U23守門員雲天樂。(香港超級聯賽Facebook)

本留英多兩年可獲護照 家人反對下「追夢價」投U23

上季加盟香港U23的雲天樂,現已成為球隊常規主力,他今季本地賽上陣24場,共失掉69球,在周日0:5不敵標準流浪後,他周一(6日)於個人社交媒體撰長文自白,坦言已數不清今季已有多少次,經歷毫無還擊之力的慘敗,因此想發表感受。

約14歲便已到英國布魯克豪斯學院(Brooke House College)留學,及後升讀拉夫堡大學(Loughborough University)的他憶述,當年暑假滿懷對足球的熱誠,到冠忠南區跟操兩個月,返英前被一位守門員前輩問了一個問題。

「點解你只需要留多2年係(喺)英國就可以攞英國護照,點解咁傻,想翻(返)香港踢波?屋企人冇鬧你咩?」他表示只記得當時自己隱晦地回應:「夢想嚟嘅,呢刻5(唔)做我就一定會後悔。我想畢業後翻(返)嚟香港踢波。我真係好想踢職業足球,代表港隊。」結果他懷着對職業足球的熱忱,翌年暑假在不顧家人反對、社會期望下,以「追夢價」加入香港U23。

香港U23暫排港超聯賽榜第10。(香港超級聯賽Facebook)

球員獲大量上陣時間 但成長真的健康嗎?

香港U23近年多次錄得慘敗,雲天樂表示陣中一班年輕球員歇斯底里地努力,一次又一次嘗試,卻換來一場無情的震撼性洗禮。「附心自問,到底係球技參差?身型不足?無外援?定其實我地(哋)真係太屎波?我相信種種因素都add up to the failure of our team(是令我們球隊失敗的原因)。」

他表明自己不喜歡像輸家一樣找藉口,但承認球隊根本無能力在頂級聯賽水平踢波,「不是我們沒有嘗試,而是現實是,好像我們就注定會失敗(we are being set up to fail)。」這位小將指出香港U23成立宗旨是培養年青球員,雖然小將的確會獲得大量上陣時間,但質疑在實際可以讓年青人成長的那方面,目前情況是否真的健康(healthy)?

「年青球員比賽前就知道自己會被擊垮(get battered),我們沒有盡力做好嗎?是有的,但結果反映了什麼?SH*T,我們是不夠好,但我們能做點什麼去收窄差距嗎?老實說我也不知道。」

雲天樂坦言球隊像考DSE的中一生。(資料圖片)

比喻如中一生考DSE 無力感來襲

雲天樂表示自己極其厭惡這種感覺,即使曾在英國踢波8年,也從未試過抱着「輸少當贏」的想法。他舉例,形容香港U23就像一班初出茅廬的中一學生,卻要應付DSE考試。

「你會有怎樣的預期?就算比(畀)我地(哋)考100次,我都5(唔)見得可以同一個有準備有溫書嘅中六學生考得好。」

「要一個18歲地標戰嘅球員,沒有很多支援,就要面對伊巴謙(流浪外援)呢種水平嘅射手。你預期他能做什麼?跟著(住)希望我地(哋)呢啲第二年踢港超嘅球員carry(帶領)隊波? 如果我們也被帶領、指導着如何成為更好的球員,不是應該更好嗎?」

雲天樂坦言自己有一種絕望與無力感。(資料圖片)

他認為球隊代表香港年輕一代的球員,表現難以令人產生任何好感或支持,自己雖然能完全理解、把意見聽入耳,但卻有一種無力感。

「我很重視足球,這是我的夢想,所以每次我失波都令我十分困擾。我不知道自己還能承受多少了,當初希望自己可以一步一步踢上更高水平、外流,雖然聽落好似係痴人說夢,但我仍然相信,努力係會有回報。不過現況就係,『摧毀夢想,磨滅意志』。」

這位22歲球員強調,絕望感比外界想像的來得更重,而這種氛圍根本對球員沒有幫助,「我常以為踢波會帶來歡樂和團結,但結果只有失望。我討厭自己內心正在慢慢熄滅的那團火,也不好意思告訴別人我在踢波,這都是我的痛和重擔。」

香港U23三季聯賽唯一勝仗,是一個月前擊敗晉峰。(香港超級聯賽Facebook)

獲球員留言打氣 試當真許賢:你嘅努力會被看見

不過,他最後仍感謝義無反顧地支持的人,「我對足球仍然懷有一絲嘅夢想同意志,雖然好清楚自己嘅能力仍然有好多改善空間,不過我希望自己對踢波團火,仍然唔會熄滅。

「一個人只要有一個原因,就可以忍受任何事情。(He who has a why can bear anyhow)。」

雲天樂的帖文獲多位球員留言、紛紛為他打氣,如龐焯熙、鄭進泓、曾以行、黃浩然及伍瑋謙等,試當真成員許賢則稱:「你嘅努力會被看見的!加油!what doesn't kill you makes you stronger!」

香港U23建立之時,表示會先以三季為限,至今正是最後一季。球會班主、足總主席霍啟山早前被問到球隊去向時稱,會在完季前公布有關資訊,但直至目前聯賽僅剩兩輪之時,尚未有任何消息。