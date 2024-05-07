港超聯︱香港U23門將回流追夢　踢到絕望長文自白：如中一生考DSE

成軍第三季的港超球隊「香港U23」打着「培養年青球員」的旗號，拒羅致外援、以全本地球員人腳應戰，除數名相對有經驗球員，其餘全是23歲或以下小將。

來到「三年期限」的最後一季，「香港U23」下屆是否續戰仍屬未知數，球隊主力門將雲天樂日前在社交網絡撰長文，分享自己今季的絕望與無力感。



香港U23過去兩季未曾在聯賽取勝，更單場失掉多球被大炒，只能以包尾完成聯賽；雖然今季情況稍有改善，擊敗晉峰取得港超聯第一勝，也壓過對手擺脫榜尾，但失球數仍是港超之冠。

香港U23守門員雲天樂。（香港超級聯賽Facebook）

本留英多兩年可獲護照 家人反對下「追夢價」投U23

上季加盟香港U23的雲天樂，現已成為球隊常規主力，他今季本地賽上陣24場，共失掉69球，在周日0：5不敵標準流浪後，他周一（6日）於個人社交媒體撰長文自白，坦言已數不清今季已有多少次，經歷毫無還擊之力的慘敗，因此想發表感受。

約14歲便已到英國布魯克豪斯學院（Brooke House College）留學，及後升讀拉夫堡大學（Loughborough University）的他憶述，當年暑假滿懷對足球的熱誠，到冠忠南區跟操兩個月，返英前被一位守門員前輩問了一個問題。

「點解你只需要留多2年係（喺）英國就可以攞英國護照，點解咁傻，想翻（返）香港踢波？屋企人冇鬧你咩？」他表示只記得當時自己隱晦地回應：「夢想嚟嘅，呢刻5（唔）做我就一定會後悔。我想畢業後翻（返）嚟香港踢波。我真係好想踢職業足球，代表港隊。」結果他懷着對職業足球的熱忱，翌年暑假在不顧家人反對、社會期望下，以「追夢價」加入香港U23。

香港U23暫排港超聯賽榜第10。（香港超級聯賽Facebook）

球員獲大量上陣時間 但成長真的健康嗎？

香港U23近年多次錄得慘敗，雲天樂表示陣中一班年輕球員歇斯底里地努力，一次又一次嘗試，卻換來一場無情的震撼性洗禮。「附心自問，到底係球技參差？身型不足？無外援？定其實我地（哋）真係太屎波？我相信種種因素都add up to the failure of our team（是令我們球隊失敗的原因）。」

他表明自己不喜歡像輸家一樣找藉口，但承認球隊根本無能力在頂級聯賽水平踢波，「不是我們沒有嘗試，而是現實是，好像我們就注定會失敗（we are being set up to fail）。」這位小將指出香港U23成立宗旨是培養年青球員，雖然小將的確會獲得大量上陣時間，但質疑在實際可以讓年青人成長的那方面，目前情況是否真的健康（healthy）？

「年青球員比賽前就知道自己會被擊垮（get battered），我們沒有盡力做好嗎？是有的，但結果反映了什麼？SH*T，我們是不夠好，但我們能做點什麼去收窄差距嗎？老實說我也不知道。」

雲天樂坦言球隊像考DSE的中一生。（資料圖片）

比喻如中一生考DSE 無力感來襲

雲天樂表示自己極其厭惡這種感覺，即使曾在英國踢波8年，也從未試過抱着「輸少當贏」的想法。他舉例，形容香港U23就像一班初出茅廬的中一學生，卻要應付DSE考試。

「你會有怎樣的預期？就算比（畀）我地（哋）考100次，我都5（唔）見得可以同一個有準備有溫書嘅中六學生考得好。」

「要一個18歲地標戰嘅球員，沒有很多支援，就要面對伊巴謙（流浪外援）呢種水平嘅射手。你預期他能做什麼？跟著（住）希望我地（哋）呢啲第二年踢港超嘅球員carry（帶領）隊波？ 如果我們也被帶領、指導着如何成為更好的球員，不是應該更好嗎？」

雲天樂坦言自己有一種絕望與無力感。（資料圖片）

他認為球隊代表香港年輕一代的球員，表現難以令人產生任何好感或支持，自己雖然能完全理解、把意見聽入耳，但卻有一種無力感。

「我很重視足球，這是我的夢想，所以每次我失波都令我十分困擾。我不知道自己還能承受多少了，當初希望自己可以一步一步踢上更高水平、外流，雖然聽落好似係痴人說夢，但我仍然相信，努力係會有回報。不過現況就係，『摧毀夢想，磨滅意志』。」

這位22歲球員強調，絕望感比外界想像的來得更重，而這種氛圍根本對球員沒有幫助，「我常以為踢波會帶來歡樂和團結，但結果只有失望。我討厭自己內心正在慢慢熄滅的那團火，也不好意思告訴別人我在踢波，這都是我的痛和重擔。」

香港U23三季聯賽唯一勝仗，是一個月前擊敗晉峰。（香港超級聯賽Facebook）

獲球員留言打氣 試當真許賢：你嘅努力會被看見

不過，他最後仍感謝義無反顧地支持的人，「我對足球仍然懷有一絲嘅夢想同意志，雖然好清楚自己嘅能力仍然有好多改善空間，不過我希望自己對踢波團火，仍然唔會熄滅。

「一個人只要有一個原因，就可以忍受任何事情。（He who has a why can bear anyhow）。」

雲天樂的帖文獲多位球員留言、紛紛為他打氣，如龐焯熙、鄭進泓、曾以行、黃浩然及伍瑋謙等，試當真成員許賢則稱：「你嘅努力會被看見的！加油！what doesn't kill you makes you stronger!」

香港U23建立之時，表示會先以三季為限，至今正是最後一季。球會班主、足總主席霍啟山早前被問到球隊去向時稱，會在完季前公布有關資訊，但直至目前聯賽僅剩兩輪之時，尚未有任何消息。