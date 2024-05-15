英超速評｜孫興慜單刀嚇倒哥迪奧拿　奧迪加拯救曼城引證哥帥之言

曼城門將艾達臣摩拉斯在69分鐘被換走時，非常不忿，但後備入替的史堤芬奧迪加沒有辜負主帥哥迪奧拿的期望，作出了3次關鍵撲救，包括擋出孫興慜的單刀埋門；結果，「藍月亮」作客以2：0力挫熱刺，並以88分重返榜首，下場只需主場擊敗韋斯咸，便可締造英超四連霸。

哥帥賽前說，曼城的成功不止建基於金錢，今場兩名門將的表現，正好是這番言論的最佳註釋。



哥迪奧拿賽後大讚奧迪加拯救了曼城。（Getty Images）

對上4個球季，曼城聯賽作客熱刺都鎩羽而歸，今場面對對方的無中鋒奇陣，一直也苦無對策。熱刺今場兩名前鋒孫興慜及班倫莊臣（Brennan Johnson）分居左右路，在前線逼搶時，柏比沙亞（Pape Sarr）會在最前壓逼，到進攻時，幾名中場亦伺機突入禁區，其中以烏拉封國腳賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）的攻門最具威脅，一次禁區邊勁射僅被艾達臣撲出。

或許爭冠壓力作祟，曼城幾名球員時有傳球失誤，主將奇雲迪布尼更明顯不在最佳狀態，全場傳球成功率竟得61%；不過，這名比利時中場爛船都有三斤釘。當戰況本在膠着狀態，迪布尼卻憑一次漂亮走位突入右路底線，再傳中予艾寧夏蘭特輕鬆射入，於51分鐘助曼城打開缺口。

夏蘭特梅開二度。（Getty Images）

熱刺落後下加強進攻，於63分鐘中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）接應傳中攻門，卻撞向艾達臣，令後者受傷倒地；艾達臣雖然及後重返戰場，但哥帥為保險計，還是以奧迪加入替。此舉卻令艾達臣十分不滿，甚至連哥帥的安撫都不理會，一度踢向場邊的雜物箱泄憤。

奧迪加力阻孫興慜的單刀射門。（路透社）

幸而奧迪加演出身價，落場不久便兩番撲出後備上陣的古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）的近射；到86分鐘，文路爾艾簡治（Manuel Akanji）在後場被孫興慜偷去腳下球，後者引球單刀，場邊的哥迪奧拿看到此情景也跌坐地上，打定輸數，可是奧迪加卻冷靜地出迎封位，並以腳擋出了孫興慜的近射。之後曼城一次反擊，謝利美杜古（Jérémy Doku）盤球殺入禁區博得12碼，全場表現很靜的夏蘭特操刀中鵠，為曼城奠定2：0勝果。

比賽尾段，曼城領先1：0，當熱刺的孫興慜單刀埋門，哥迪奧拿嚇到跌坐地上。（英超x）

「藍月亮」贏波後以37戰88分重返榜首，以2分力壓阿仙奴；下場只需主場擊敗韋斯咸，便毋須理會「兵工廠」主場迎擊愛華頓的賽果，也足以蟬聯錦標，締造英超史上首個四連霸創舉。

雖然曼城仍有一場才告封王，但這一戰，尤其是兩名門將的表現，印證了哥迪奧拿賽前的說法——曼城的成功不只建基於金錢。艾達臣行為或許有點過火，但這也是出於爭勝心，而對於剛於上季才榮封「三冠王」的隊伍而言，哥帥多年來都可以保持着眾將的爭勝決心，這一點並不是簡單可以做到，也肯定不是金錢可以買得到。

哥迪奧拿在場邊十分肉緊，七情上臉。（路透社）

奧迪加今仗的表現，則代表着曼城的整體質素，連後備門將都有如斯水準。這名31歲阿根廷門將2022年以自由身加盟，多次在艾達臣缺陣時臨危受命，但依然有不俗表現，他今季後備上陣面對了13次射門，撲出了11次，撲救成功率達85%，而他今場救出孫興慜的施射，意義隨時等同於馬天尼斯於世界盃決賽擋出高路梅安尼近射的那一球。

「講到單對單，他是我人生中見過其中一位最優秀的門將。他真的很可靠，這是我們的門將教練的正確決定，將他帶來這裏。」哥迪奧拿賽後說：「奧迪加拯救了我們，否則阿仙奴是冠軍。這是現實，形勢是多麼緊湊。」

哥迪奧拿在69分鐘換門將，由奧迪加入替艾達臣。（路透社）

曼城的質素，當然還包括哥迪奧拿本身。哥帥果斷以奧迪加入替艾達臣，從結果看來，實屬明知決定；艾達臣雖然表面上沒大礙，但前利物浦門將卡利奧斯（Loris Karius）於2017/18球季歐聯決賽突然失準，就是因為被沙治奧拉莫斯撞了一下。哥帥另一個聰明的決策，就是趁熱刺大舉進攻時，換入高速、突破力強的杜古，結果也是這名比利時快翼博得奠定勝局的12碼。

本季英超還有一周，冠軍誰屬，仍未可知，但以曼城季尾的勇態，如無意外，主場贏波捧盃，將是最有機會出現的結局。