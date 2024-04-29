英超︱曼城啟動季尾模式2：0勝森林　僅落後阿仙奴1分還有1場在手

英超周日尾場賽事曼城作客諾定咸森林，繼續啟動哥迪奧拿領軍之下的聯賽「季尾模式」，2：0輕取對手全取3分，追至跟榜首的阿仙奴只差1分，但少踢一場，很大機會繼上季之後再次後上超越阿仙奴封王。



夏蘭特的入球，為曼城鎖定2：0勝果。（Getty Images）

周日先有北倫敦打吡，阿仙奴作客意外半場領前熱刺三球，以為可以輕鬆完成任務，不料下半場連失兩球，末段被熱刺狂攻，驚濤駭浪下力保3分。

原來的三頭馬車爭標戰，近周利物浦在連番失分自爆，基本上只剩下阿仙奴與曼城兩隊有力爭冠。數字上曼城失分最少，阿仙奴作客熱刺不容有失，幾經艱苦才力保勝果，尾場曼城作客森林，藍月亮也曾遇到一點阻力。

伊蘭加屢次錯失入球機會，森林終未能令曼城失分。（Getty Images）

主隊森林上半場其實是表現較佳一隊，他們射門也較曼城多，可惜屢次浪費機會，曼城直到32分鐘把握一次角球機會，奇雲迪布尼操刀開出，守將加維度爾頭槌接應頂入。門前把握力，就是爭標球隊與護級球隊之間一大分野。

曼城半場領先一球，下半場初段基斯活特和伊蘭加均有機會為森林扳平，未能把握之下，哥帥見勢色不對62分鐘換入射手夏蘭特，調走基亞利殊。夏蘭特因傷休息兩場，今仗後備上陣即有貢獻，71分鐘接應迪布尼傳送為曼城射成2：0，為球隊鎖定勝果。

曼城全取3分，聯賽34戰得79分，僅1分落後榜首的阿仙奴，並擁有少踢1場優勢。每逢季尾，哥帥領軍的曼城便會啟動不斷贏波的「季尾模式」，上季曼城便是這樣趕過阿仙奴後上封王。今季阿仙奴仍在強勢，北倫敦打吡作客難得贏到熱刺，會否有個不一樣的結局？