英超｜部分熱刺球迷盼輸波攬炒阿仙奴　普帥：絕不為曼城鋪紅地毯

英超冠軍是屬於阿仙奴還是曼城，就很大程度取決於周二晚熱刺對曼城的大戰。目前阿仙奴37戰86分排榜首，曼城36戰85分居次席，若果曼城贏波便可超越阿仙奴上榜首，掌握爭冠的主導權；若果曼城贏不到熱刺，阿仙奴則續排榜首，仍有優勢。

換言之，熱刺今場贏波就變相幫到宿敵阿仙奴贏冠軍，而熱刺輸則可「攬炒」阿仙奴。英國《天空體育》的民意調查指，部分熱刺球迷寧願今仗不敵曼城，都不希望見到阿仙奴贏英超冠軍。領隊普斯迪高古難以理解這種想法，並堅信所有熱刺球迷都希望球隊贏波。



英國《天空體育》的民意調查指，部分熱刺球迷寧願今仗不敵曼城，都不希望見到阿仙奴贏英超冠軍。（X）

正當阿仙奴球員夏維斯及威廉沙列巴都表明會當一日熱刺球迷，支持熱刺周二擊敗曼城時，部分熱刺球迷就似乎不太希望為宿敵阿仙奴作嫁衣裳，寧願輸波也不想間接相助兵工廠贏英超冠軍。

在賽前記者會上，熱刺領隊普斯迪高古表示，難以理解有熱刺球迷希望球隊主場不敵曼城，他說：「你認為我們大部分球迷都不想我們贏波？我不認同這個看法。我覺得大部分的球迷會一如以往般為我們營造氣氛。」

「我們要贏比賽，這是我們要努力的目標。曼城還未贏到（冠軍）的，如果你認為他們已經贏了，跟住就有問題，因為我們要為他們鋪好紅地毯，但我絕不會這樣做的。」

被問及是否有部分球迷希望熱刺輸波而去阻止阿仙奴贏聯賽冠軍，普斯迪高古說：「一部分我們的球迷？這是什麼意思？比例？50%？20%？1%？」

他相信百分百的熱刺球迷都希望贏波，但他補充：「沒關係，人們各有自己的想法。」

普斯迪高古認為踢足球一定是求勝，豈有求敗之理！（Getty Images）

普斯迪高古表示以前教過蘇超的些路迪，而些路迪跟格拉斯哥流浪也是球壇著名的死對頭，所以他了解熱刺跟阿仙奴之間的關係，但他強調：「我從來都沒有，而且永遠也不會理解有人希望自己的球隊輸波。這個根本不是體育的意義，也不是我對足球的熱愛。」

58歲的普斯迪高古表示不會從別人的痛苦中找到快樂，他說：「真正的成功是贏得獎盃，其他介乎兩者（成功及失敗）的東西，打贏牙骹，自吹自擂，諸如此類，對我都是毫無意義。」