英超｜曼城爭四連冠　哥迪奧拿否認靠金錢成功　曼聯車仔躺着中槍

曼城在周二晚英超作客熱刺，該仗相信是決定今季英超冠軍誰屬的關鍵。只要曼城贏波，便能壓過阿仙奴上榜首，掌握爭標的主導權，相反阿仙奴維持優勢續排榜首。曼城主帥哥迪奧拿揚言，球隊背水一戰，若果贏不到熱刺便等於失去聯賽錦標。此外，哥帥否認曼城靠金錢成功，並指若金錢決定一切，如今爭冠的便還有曼聯及車路士。



在賽前記者會上，哥迪奧拿說：「很明顯，我們只有一個選擇：贏波。我們作客來到，只有這個目標。」

雖然曼城近況大勇，聯賽7連勝，該7戰入28球失5球，但自從熱刺在2019年搬到新主場後，英超主場對曼城未逢一敗，曼城在那裏連一個聯賽入球都入不到。

哥帥說：「在過去跟利物浦的冠軍爭奪戰中，我充分體會到，正如我說『我們要贏、贏、贏，否則一切就玩完』。」

「想法很簡單，因為如果我們今場贏不到，我們就贏不到英超冠軍。」

哥迪奧拿表示今場對熱刺非勝不可，若果贏不到就等於失去聯賽冠軍。（Getty Images）

離英超歷史性的四連冠，曼城只差兩場勝仗。只要曼城接下來擊敗熱刺及韋斯咸，全取6分，便不用理會阿仙奴煞科日對愛華頓的賽果，肯定贏得聯賽冠軍。自從英格蘭聯賽在1888年成立，從未有球隊可以連贏四季頂級聯賽錦標。

哥迪奧拿表示，他們季初還未想過可以聯賽四連冠，他說：「在季初，我們沒有考慮到這件事，但當去到2月、3月及4月，我們仍然在那些（爭標）位置時，點燃了我們腦海中的一些想法。」

他續說：「史上沒有任何球隊做得到，可見難度有多高！80年代的利物浦、90年代費格遜的曼聯，之後擁有阿巴莫域治及摩連奴的車路士，還有雲格的阿仙奴亦不能做到。」

被問到曼城壟斷英超是否沉悶，領隊哥迪奧拿否認：「這並不沉悶，這是很困難的。」

哥帥否認曼城靠金錢去贏冠軍，他說：「如果金錢決定一切，曼聯應該贏盡所有錦標，車路士也是，阿仙奴也是。他們過去5年所花的金錢跟我們一樣多。他們應該在那裏，但現實上他們不在那裏。」

《BBC》報道稱，在英超球隊的淨轉會支出榜上，曼城僅排第七名，淨支出不及車路士、曼聯或阿仙奴的一半，亦比熱刺及紐卡素少。他們將過去5年的淨支出降至2.59億鎊，因為他們以不俗的價錢將馬列斯、加比爾捷西斯、辛真高、高爾彭馬及拿樸迪賣走。

對於周二晚熱刺對曼城一戰的重要性，球評人加利尼維利說：「星期二的一戰是決定性的。在一個月前，我已經說過，期待這場熱刺對曼城的比賽。」

加利尼維利續說：「爭標之路有過一些重要時刻，但最終結果在於星期二晚的那場比賽。他們（阿仙奴及曼城）在星期日（煞科日）不會犯錯的。」曼城在煞科日會在主場對韋斯咸，至於阿仙奴就在主場對愛華頓。

目前阿仙奴37戰86分排榜首，得失球為+61，曼城36戰85分居次席，得失球為+58。若果曼城贏波便可超越阿仙奴上榜首，掌握爭冠的主導權；若果曼城贏不到熱刺，阿仙奴則續排榜首，仍有優勢。