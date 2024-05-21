劍擊｜陳樂熹放下執念首闖世界盃八強　金牌教練一個指示成助力

「香港打得好無用，要出去（海外）打得好先有用！」

過去，每當港隊男子佩劍小將陳樂熹（Royce）在本地賽取得佳績後，總會如此回答。剛滿20歲的Royce早前亞青賽取得銀牌後，自言仍未算「出去打得好」。

今季最後一站的世界盃馬德里站，只是第二次躋身世界盃正賽圈的陳樂熹過關斬將，驚喜地殺入8強，創下港隊男佩近年在國際賽的最佳成績，那麼如今稱得上「出去打得好」了嗎？



陳樂熹生涯首闖世界盃8強。（香港劍擊總會圖片）

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陳樂熹早在青少年組別已嶄露頭角，在本地青少年賽橫掃各大冠軍，海外比賽佳績頻頻，亞青賽曾兩奪銀牌，世青賽亦打入8強。

2023年，陳樂熹戰績繼續穩步上揚，4次本地公開賽全數登上頒獎台，其中兩次更順利封王，首度代表港隊出戰杭州亞運及世大運，Royce的劍擊生涯尚算一帆風順，但心中總是有顧慮。

陳樂熹曾代表港隊出戰杭州亞運。（資料圖片／趙子晉攝）

「香港打得好無用，出去（海外比賽）都打得好先有用」，這句話Royce時常掛在口邊。陳樂熹自2022年起代表港隊四出征戰成年組的國際賽，但總是在外圍賽止步，隨經驗增加，雖與正賽的資格愈來愈接近，可惜總是差一點點，「世界很大，很多劍手都好強勁，我好想趕緊收窄與他們的距離，想以成績證明自己在國際賽都可以有表現。」

剛滿20歲的陳樂熹，今年最後一次參加世青賽，當然向着獎牌邁進，可惜失望而回，在64強止步。世界依然很大，Royce深明這道理，世青後在心態上卻產生微妙變化。「海外的劍手真的真的好強，所以我決定不想太多，放下成績這些執念，放鬆心情作賽，反而收到不錯的成效。」

Royce放下執念，反而有更好成績。（香港劍擊總會圖片）

直至上站的首爾站大獎賽，Royce終於突破自己，生涯首度晉身正賽圈64強，更在今站馬德里站再下一城，先後擊敗應屆非錦賽銀牌、2015年歐運會的金牌得主，一口氣殺入8強。「從頭到尾都無諗過，唔太敢相信自己打到8強，就好似發夢咁！」即使Royce已完成馬德里世界盃，似乎對自己創下佳績未有太大實感。

生涯第二次打入正賽的Royce，沒有像首爾站般手緊，今站劍道上揮灑自如，即使被對手力追也沒有自亂陣腳，32強更以一劍高難度的「點手」反攻奠勝。關鍵時刻敢於出奇制勝，因為勝負早已擱在一邊，「全日比賽都好放鬆，沒有想太多勝負，由頭到尾只想打好每一劍，想到什麼就做，好果斷，沒有太多的後顧。」

陳樂熹在劍道上揮灑自如。（香港劍擊總會圖片）

陳樂熹正賽的每一場賽事，身後亦有韓籍教練李旭宰的指導，Royce指這名金牌教練只是給予他一個指示——「今次比賽不着重太多技術，落場最好用的『技術』，就是信心。」李教練的這一句，加上法國籍教練Pierre Mione賽前針對不同對手更換戰術，令Royce打得更好。

港隊佩劍韓籍教練李旭宰。（香港劍擊總會圖片）

雖然陳樂熹與世界盃獎牌只差一步，但已經是港隊男佩近年的最佳成績，他的世界排名首次躋身前100位、位列第81。

「今站後，算係『出去打得好』未？」我問。

「都算係，一站半站打得好都唔代表啲咩，希望未來保持到。」Royce答得審慎。

陳樂熹（左一）、梁天晴（右二）、周頌羲（右一）夥拍師兄何思朗一同出戰馬德里站的團體賽。（香港劍擊總會圖片）

除了陳樂熹，同樣在世界盃馬德里站打入正賽圈的，還有周頌羲及梁天晴，三人也是「千禧後」，而何柏霖、陳彥臻等小將都相當接近打入正賽圈，可見港隊男佩的新世代慢慢進步。